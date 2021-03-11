«На минуточку» с Александром Малькевичем. Смешно бороться с бигтехом на их платформах

Недавно в Сети появилась новость, что сотрудникам одной российской государственной компании запретили пользоваться популярными мобильными приложениями. В качестве альтернативы работникам для видеоконференций предлагают использовать отечественную платформу.

В январе 2021 года администрация WhatsApp внесла в пользовательское соглашение пункт о том, что персональные данные пользователей мессенджера предоставляются в распоряжение всех семейств приложений Facebook. Получается, нет никакой гарантии, что важная информация останется конфиденциальной.

Александр Малькевич рассуждает о последних новостях мира IT. Как обычно на это ему потребуется всего одна минута.