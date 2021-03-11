ВМС Великобритании заступят на постоянное дежурство в Арктике для сдерживания России

Лондон, 11 марта. Великобритания отправит свои ВМС на постоянное дежурство за северный полярный круг для противостояния стратегическому преимуществу России в Арктике.

Речь идет о преимуществе Москвы в сфере контроля над новыми торговыми маршрутами, открывающимися в результате таяния льдов в Арктике, пишет газета The Times.

Отмечается, что оперативную группу британских ВМС в Баренцевом море в ближайшее время усилит фрегат. В Лондоне опасаются, что изменения климата могут привести к тому, что Россия будет полностью контролировать Арктику и вместе с Китаем будет использовать морские пути в своих интересах.

«Если торговые пути откроются, мы должны убедиться, что они остаются открытыми и не контролируются одной или двумя странами», — цитирует газета слова своего источника в ВМС.

Напомним, что осенью минувшего года Британия впервые за более чем 20 лет возглавила многонациональную оперативную группу НАТО за полярным кругом.

Ранее ФАН писал, что усиление активности НАТО в Арктике объясняется шагами РФ, которая наращивает в регионе свое присутствие. При этом у Североатлантического альянса ледокольный флот в отличие от России не развит, передает телеканал «360».