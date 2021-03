Стрельба в Триполи и самолеты из Турции – что произошло в Ливии 11 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 11 марта 2021 года.

Очевидцы сообщили в соцсетях о стрельбе из среднекалиберного оружия в районе Айн Зара южнее Триполи. О подробностях происшествия не говорится.

Вооруженные люди перекрыли дорогу в районе Аль-Бивио в Триполи.

Позже над тем же районом столицы местные жители заметили неизвестный беспилотный летательный аппарат.

Из Турции вылетели сразу четыре грузовых транспортных самолета, которые направились в Ливию. Среди них — три A400M и один C-130.

Пресс-служба премьера временного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дабибы опубликовала финальный состав кабмина на английском языке.

The final list of names of the #Dabaiba government that gained confidence from the Libyan House of Representatives (#HoR) today. #Libya pic.twitter.com/sKrZNjqakO