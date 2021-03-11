Стрельба в Триполи и самолеты из Турции – что произошло в Ливии 11 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 11 марта 2021 года.
Происшествия
Очевидцы сообщили в соцсетях о стрельбе из среднекалиберного оружия в районе Айн Зара южнее Триполи. О подробностях происшествия не говорится.
Вооруженные люди перекрыли дорогу в районе Аль-Бивио в Триполи.
منطقة #البيفي الان ! pic.twitter.com/Lbtf9xXJi9— شن حالك يا ليبي (@Shen7alkYaLiby) March 11, 2021
Позже над тем же районом столицы местные жители заметили неизвестный беспилотный летательный аппарат.
Из Турции вылетели сразу четыре грузовых транспортных самолета, которые направились в Ливию. Среди них — три A400M и один C-130.
Политика
Пресс-служба премьера временного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дабибы опубликовала финальный состав кабмина на английском языке.
The final list of names of the #Dabaiba government that gained confidence from the Libyan House of Representatives (#HoR) today. #Libya pic.twitter.com/sKrZNjqakO— مكتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية (عبدالحميد الدبيبة) (@official_Dabiba) March 10, 2021
Заместитель председателя Высшего совета шейхов и старейшин племен Ливии Сенуси Халик назвал вынесение вотума доверия временному правительству историческим решением. По его мнению, это поворотный этап в истории страны.
«Успех ПНЕ — это начало стабильности и безопасности, потому что ливийское общество — одна семья. У нас единая судьба, которую не разорвут ни кризисы, ни войны», — сказал он.
Член Президентского совета Абдалла Хусейн аль-Лафи назвал проблемы, с которыми предстоит справиться новому правительству.
– Подготовка к передаче министерских портфелей от властей Триполи и Тобрука кабмину Дабибы;
– Объединение военного ведомства, Центрального банка, Счетной палаты, Управления административного контроля и других учреждений;
– Коронавирус и обеспечение вакциной всех жителей Ливии;
– Социальное примирение.
По его словам, в ближайшее время необходимо решить вопрос с Министерством обороны, поскольку депутаты не нашли подходящего человека на должность главы ведомства среди представленных кандидатов во время заседания парламента.
«То, что я увидел на собрании Палаты представителей, свидетельствует о единстве и начале пути к социальному примирению», — добавил Аль-Лафи.
عاجل | عبدالله اللافي عضو المجلس الرئاسي الليبي لـ #الجزيرة_مباشر: التئام مجلس النواب لأول مرة منذ 4 سنوات دليل على وحدة الصف ولم الشمل ويمهد الطريق للمصالحة— الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) March 10, 2021
• توحيد المؤسسات وخصوصا المؤسسة العسكرية من أهم التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة#ليبيا
Пресс-секретарь временного правительства Мохаммед Хаммуд заявил, что приоритетом нового кабмина является подготовка к национальным выборам 24 декабря.
حمودة: التمهيد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر من أولويات حكومة الدبيبة— قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) March 11, 2021
https://t.co/WqegHxBnUu#ليبيا
Глава Восточного правительства Абдалла Тани подтвердил готовность передать все свои полномочия, министерства и ведомства Дабибе.
«#الثني»: مستعدون لتسليم السلطة إذا شكلت اللجان المختصة #الساعة24https://t.co/6WnxUDM1d9— الساعة 24 (@alsaaa24) March 11, 2021
Общество
Состоялась расширенная встреча членов группировок Мисураты. Детали не уточняются.
Главное командование Ливийской национальной армии в координации с командующим округом генерал-майором Мабруком Мукрадом отправило борт с гуманитарной помощью для районов в военном округе Аль-Куфра.