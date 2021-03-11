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Ливия

Стрельба в Триполи и самолеты из Турции – что произошло в Ливии 11 марта

Стрельба в Триполи и самолеты из Турции – что произошло в Ливии 11 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 11 марта 2021 года.

Происшествия

Очевидцы сообщили в соцсетях о стрельбе из среднекалиберного оружия в районе Айн Зара южнее Триполи. О подробностях происшествия не говорится.

Вооруженные люди перекрыли дорогу в районе Аль-Бивио в Триполи.

Позже над тем же районом столицы местные жители заметили неизвестный беспилотный летательный аппарат. 

Из Турции вылетели сразу четыре грузовых транспортных самолета, которые направились в Ливию. Среди них — три A400M и один C-130. 

Политика

Пресс-служба премьера временного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дабибы опубликовала финальный состав кабмина на английском языке.

Заместитель председателя Высшего совета шейхов и старейшин племен Ливии Сенуси Халик назвал вынесение вотума доверия временному правительству историческим решением. По его мнению, это поворотный этап в истории страны.

«Успех ПНЕ — это начало стабильности и безопасности, потому что ливийское общество — одна семья. У нас единая судьба, которую не разорвут ни кризисы, ни войны», — сказал он.  

 Член Президентского совета Абдалла Хусейн аль-Лафи назвал проблемы, с которыми предстоит справиться новому правительству.

– Подготовка к передаче министерских портфелей от властей Триполи и Тобрука кабмину Дабибы;

– Объединение военного ведомства, Центрального банка, Счетной палаты, Управления административного контроля и других учреждений;

– Коронавирус и обеспечение вакциной всех жителей Ливии;

– Социальное примирение.

По его словам, в ближайшее время необходимо решить вопрос с Министерством обороны, поскольку депутаты не нашли подходящего человека на должность главы ведомства среди представленных кандидатов во время заседания парламента.

«То, что я увидел на собрании Палаты представителей, свидетельствует о единстве и начале пути к социальному примирению», — добавил Аль-Лафи.

Пресс-секретарь временного правительства Мохаммед Хаммуд заявил, что приоритетом нового кабмина является подготовка к национальным выборам 24 декабря.

Глава Восточного правительства Абдалла Тани подтвердил готовность передать все свои полномочия, министерства и ведомства Дабибе.

Общество

Состоялась расширенная встреча членов группировок Мисураты. Детали не уточняются.

Главное командование Ливийской национальной армии в координации с командующим округом генерал-майором Мабруком Мукрадом отправило борт с гуманитарной помощью для районов в военном округе Аль-Куфра.

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