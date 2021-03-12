Легитимизация зла: Альгис Микульскис о том, почему Россия не принимает такую Украину

Начиная с конца 2013 года отношения с соседями по некогда единой стране начали портиться не только на государственном уровне, но и на бытовом. Почему это происходит по сей день, где источник этого явления и отчего надежд на взаимопонимание все меньше — в авторской колонке специального корреспондента ФАН Альгиса Микульскиса.

Заходить в украинские паблики социальных сетей страшно уже давно. Как и в паблики, где активно присутствуют пользователи из страны победившего Евромайдана. Водопады ненависти, льющиеся оттуда, ощутимы почти физически. Ненависти зачастую иррациональной, ничем не спровоцированной. Вызванной просто самим фактом того, что ее объект либо родом из России, либо просто не испытывает к ней и ее жителям такой же ненависти.

Да что там! Под молоты комментаторов с украинскими флагами на аватарках можно попасть даже за то, что не относишься к объекту их злого внимания — никак! Можно было бы предположить, что виной тут пропаганда от власти, воцарившейся в Киеве после всем известных событий — и быть правым. Но не до конца.

Глядя на сегодняшнюю Украину, сложно отделаться от мысли, что нацизм не был уничтожен в 1945 году и что происходящее нынче по берегам Днепра — не что иное как реинкарнация этой идеологии. И дело тут даже, например, не в одном хорошо известном «добровольческом батальоне», использующем в качестве символа чуть перелицованную эмблему дивизии СС «Das Reich».

Дело тут в легитимизации этого скотства и на всех остальных уровнях — от бытового до религиозного и государственного. Которая порой принимает настолько причудливые формы, что остается только изумляться и делать неутешительные выводы.

Как вам, скажем, раввин, отдающий религиозные почести кому-то, кто сравнительно недавно увлеченно убивал единоверцев раввина на том основании, что они «неправильной национальности»? Скажете, такое невозможно? Да запросто! По крайней мере, в той стране, о которой идет речь. В 2019 году главный раввин Украины Яков Дов Блайх принял участие в открытии памятника «героям» запрещенной в России ОУН-УПА1 на еврейском кладбище Самбора. Вот так-то!

И самое тревожное тут — это благосклонное отношение к подобным вещам все большей части украинского общества. Эту тенденцию еще в 2016 году в своей статье «О причинах массового национализма в современной Украине» отметил кандидат философских наук Виталий Даренский:

«Во-первых, это не такое маргинальное явление, как в Европе: украинский национализм стал явлением массовым, охватившим как минимум половину населения Украины. Сегодня его представители абсолютно доминируют в украинской политике и жестко подавляют всех своих оппонентов. В этом отношении украинский национализм — экстраординарное явление для современной Европы и ныне имеет некоторые аналоги лишь в ряде стран Африки и Азии. Во-вторых, современный украинский национализм не только сознательно декларирует свою преемственность по отношению к украинским нацистам 1930–1940-х годов, участвовавшим в войне на стороне гитлеровской Германии (в частности, активно принимавшим участие в геноциде советских военнопленных и евреев, а также по собственной инициативе устроившим геноцид поляков). По ряду идеологических признаков современный украинский радикальный национализм действительно имеет много общего с идеологией классического нацизма 1930–1940-х годов».

В правоте философа Даренского мы все убеждаемся ежедневно и со времен гораздо более ранних, нежели времена, когда на Украине случился, по сути, неонацистский путч, стыдливо названный кем-то «революцией достоинства». Просто если до него украинские «наци» не лили кровь в открытую и безнаказанно — хотя лили, в Чечне и Южной Осетии! — то постмайданная Украина стала уже практически официально неонацистской.

Нет, в мае 2020 года украинский суд, конечно, признал символику дивизии СС «Галичина» нацистской, но кого это волновало и волнует? Особенно в западных областях. Как чествовали — так и чествуют. А кого именно — директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский уточнил в том же 2020-м:

«На сайте Львовской областной государственной администрации отмечают 77-ю годовщину создания «Первой украинской дивизии «Галичина» УНА» (запрещена в РФ. — Прим. ФАН). На самом деле речь идет о нацистской 14-й гренадерской дивизии СС «Галиция» под командованием рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, которую львовские чиновники упорно не хотят называть ее собственным именем, а постоянно придумывают ей какие-то новые названия».

И так — повсеместно.

Какой можно сделать вывод? А вот такой: на бытовом уровне Россия не примет и не поймет такую Украину никогда! Гибель русских в Донбассе — думаю, тоже причина, но она слишком на поверхности, слишком осязаема… А вот корни нашего неприятия на самом деле лежат в тех же пластах русского сознания, где и нетерпимое отношение к почитателям Гитлера и присных его…

Могут договариваться политики — правда, непонятно, о чем договариваться с тем же Владимиром Зеленским, пока он гордо величает обыкновенный нацизм «памятью о борцах за независимость». Но обычные люди, что из столиц, что из глубинки, договариваться не будут. Слишком сакральна для нас память о войне и о погибших. И слишком дороги нам живые.

Разумеется, для тех, кто носится с черно-красными флагами по улицам украинских городов, российское, русское, принятие или непринятие не имеет никакого значения. Тем не менее…

Я не помню автора фразы «Если ты живешь по соседству с великаном — ты будешь жить и по законам великана». Великан в нашем случае — явно не Украина. Поэтому рано или поздно Россия примет на себя «миссию очищения». И только потом можно будет поговорить о дружбе и добрососедстве.

1 Организация запрещена на территории РФ.