Оружейный эксперт не видит смысла в замене автомата Калашникова

Для эволюции стрелкового вооружения нужно менять не само оружие, а патроны, заявил историк оружия, автор сайта «Современное стрелковое оружие», писатель Максим Попенкер на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«За последние 100 лет по ряду позиций изменилось очень немного. Если взять пистолет «Кольт» образца 1911 года, то выясните, что через 110 лет он состоит на вооружении в ряде подразделений армии США и спецподразделениях полиции. Оружие изменилось чисто внешне. Изменилась краска, немного поменялась сталь. Если говорить о других пистолетах, то появились пластики, легкие сплавы», — пояснил Попенкер.

По его словам, особенных различий в баллистике у современных западных автоматов нет. Опытный эксперт найдет множество сходств с автоматом Федорова образца 1916 года. Попенкер отметил, что появились новые пулеметы, снайперские винтовки, однако и здесь нет принципиальных различий, поскольку не изменился основной принцип поражения и патрон.

Также историк оружия отметил ряд недостатков у пистолета Макарова и прокомментировал причины его возможной замены.

«Пистолет Макарова для своей ниши вполне неплох. Его недостаток — вес. Появление новых сплавов и полимеров позволяет сделать такое оружие легче и комфортнее для ношения. К тому же он уступает современным образцам количеством патронов. У него короткая прицельная линия, недостаточно мощный патрон. Для специализированных ниш требуется более подходящее оружие», — считает Попенкер.

По мнению историка оружия, особого смысла нет в замене автомата Калашникова (АК-12), принятого на вооружение в 2018 году. Менять это оружие можно только ради повышения эффективности, достигаемой повышением попадания в цель, что решается новыми прицелами. Эксперт считает, что для улучшения поражения цели нужно менять не АК-12, а патрон.

«Пока патрон остается 5,45х39 и 7,62х39 для спецназа нет оснований для замены, потому что это не даст выигрыша по эффективности», — считает Попенкер.

Эти же проблемы наблюдаются и в изменениях, касающихся снайперского оружия. По мнению специалиста, все точно так же упирается в патрон, прицел и расстояние. Гораздо важнее для армейского оружия — поражение цели на меньших дистанциях.

«Пуля может долететь очень далеко, проблема в том, чтобы выстрелить туда, где цель окажется через полторы секунды, отсюда важность прицельных комплексов», — отметил Попенкер.

Ранее ФАН рассказывал, что государственные испытания нового модульного пистолета Лебедева для Росгвардии успешно завершены.