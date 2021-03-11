Оппозиция Танзании раскрыла причину исчезновения президента страны

Додома, 11 марта. Танзания обеспокоена тем, что президент Джон Магуфули давно не был на публике. Есть слухи о его госпитализации.

Обычно глава государства несколько раз в неделю появляется в телеэфире. Продолжительное молчание Магуфули становится подозрительным и усиливает волнение среди населения страны.

Оппозиционный лидер Тунду Лиссу заявил, что у президента проблемы со здоровьем. По его словам, Магуфули доставили в больницу, которая находится в столице соседней Кении — Найроби. Главу Танзании госпитализировали с остановкой сердца. По слухам, он в реанимации из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Магуфули не воспринимает пандемию COVID-19 серьезно. В Танзании не принимают меры по борьбе с заболеванием и отказываются от вакцинации. По мнению президента, в этом нет необходимости. Он считает, что лучший способ борьбы с вирусом — молитва.

При этом о победе над новым заболеванием он заявил летом 2020-го. Вместо того чтобы остановить распространение коронавируса, Магуфули решил сконцентрироваться на чиновниках, которые критиковали его политику — их просто уволили.

Ранее Всемирная организация здравоохранения призывала танзанийского лидера обратить внимание на эпидемиологическую ситуацию в стране. У граждан, приезжавших за границу, обнаруживали вирус. Отказ Магуфули признать пандемию и контролировать ее распространение угрожает всему миру.

Кроме того, Танзания не предоставляет данные о заболевших внутри страны. Различные СМИ утверждают, что ситуация далека от «победы», о которой говорил президент. Система здравоохранения не справляется, медицинские учреждения переполнены.

Вероятность того, что Магуфули заразился COVID-19, никого не удивляет. Он не соблюдал никаких мер предосторожности: провел несколько крупных встреч и не носил маску во время общественных мероприятий.

Даже священнослужители, на которых возлагал надежды глава Танзании, не согласны с его позицией. За последние два месяца новый вирус убил больше 60 монахинь и 25 священников. Архиепископ африканского государства призвал быть осторожными и не забывать, что пандемия не закончилась.