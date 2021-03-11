Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Африка

Оппозиция Танзании раскрыла причину исчезновения президента страны

Оппозиция Танзании раскрыла причину исчезновения президента страны

Додома, 11 марта. Танзания обеспокоена тем, что президент Джон Магуфули давно не был на публике. Есть слухи о его госпитализации.

Обычно глава государства несколько раз в неделю появляется в телеэфире. Продолжительное молчание Магуфули становится подозрительным и усиливает волнение среди населения страны.

Оппозиционный лидер Тунду Лиссу заявил, что у президента проблемы со здоровьем. По его словам, Магуфули доставили в больницу, которая находится в столице соседней Кении — Найроби. Главу Танзании госпитализировали с остановкой сердца. По слухам, он в реанимации из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Магуфули не воспринимает пандемию COVID-19 серьезно. В Танзании не принимают меры по борьбе с заболеванием и отказываются от вакцинации. По мнению президента, в этом нет необходимости. Он считает, что лучший способ борьбы с вирусом — молитва.

Оппозиция Танзании раскрыла причину исчезновения президента страны

При этом о победе над новым заболеванием он заявил летом 2020-го. Вместо того чтобы остановить распространение коронавируса, Магуфули решил сконцентрироваться на чиновниках, которые критиковали его политику — их просто уволили.

Ранее Всемирная организация здравоохранения призывала танзанийского лидера обратить внимание на эпидемиологическую ситуацию в стране. У граждан, приезжавших за границу, обнаруживали вирус. Отказ Магуфули признать пандемию и контролировать ее распространение угрожает всему миру.

Кроме того, Танзания не предоставляет данные о заболевших внутри страны. Различные СМИ утверждают, что ситуация далека от «победы», о которой говорил президент. Система здравоохранения не справляется, медицинские учреждения переполнены.

Вероятность того, что Магуфули заразился COVID-19, никого не удивляет. Он не соблюдал никаких мер предосторожности: провел несколько крупных встреч и не носил маску во время общественных мероприятий.

Даже священнослужители, на которых возлагал надежды глава Танзании, не согласны с его позицией. За последние два месяца новый вирус убил больше 60 монахинь и 25 священников. Архиепископ африканского государства призвал быть осторожными и не забывать, что пандемия не закончилась.

Новости партнеров