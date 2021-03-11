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Эстонский депутат пообещал помочь Украине «взять контроль» над Крымом

Эстонский депутат пообещал помочь Украине «взять контроль» над Крымом

Таллин, 11 марта. Глава комитета эстонского парламента по международным делам Марко Михельсон заявил, что Таллин поможет Киеву "получить контроль" над Крымом. Об этом он написал в Facebook.

Власти Эстонии никогда не признают российский суверенитет над полуостровом, отметил депутат. По его словам, для «возвращения» Крыма Украине необходимо «неустанное» продвижение интересов Киева и последовательное международное сотрудничество.

Крым вновь стал частью РФ по итогам референдума, который состоялся в 2014 году. Подавляющее большинство местных жителей выступили в поддержку воссоединения региона с Россией.

Глава парламента республики Владимир Константинов ранее принял решение составить иск против Украины. По сведениям Федерального агентства новостей, это связано с перекрытием Северо-Крымского канала.

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