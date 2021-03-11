«Вау»: Невестка певицы Валерии потрясла поклонников фото в бикини

Москва, 11 марта. Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин и его супруга Лиана совсем недавно стали родителями. Они подарили артистке внучку, которую назвали Селин. Она родилась в первый день 2021 года. Арсений и Лиана придумали такое оригинальное имя, сложив слоги своих имен. Через два месяца молодожены отправились в отпуск в Дубай. Спустя два месяца после рождения малышки супруги отправились отдыхать в Дубай.

Лиана Шульгина на своей странице в Instagram поделилась снимками с отдыха, на которых запечатлелась на пляже в черном бикини. Она подчеркнула, что не пользовалась при публикации ни единым фоторедактором или фильтром.

«Фото… как есть. Как же важно любить и принимать себя, жить в гармонии с собой! Даже с полосочкой на животе, даже +5 см в талии», — написала молодая мама.

Поклонники девушки отметили, что молодая мама выглядит прекрасно.

«Выглядите потрясающе! Кукла! Вау! Огонь!» — писали подписчики.

После выписки из роддома Лиана Шульгина сразу же начала активно публиковать кадры с прогулок вместе с матерью, сестрой и дочерью. Но так как Лиана еще очень молода, ей хочется уделить время и себе любимой. В таких случаях она передает крошечную Селин своему супругу Арсению, и пока он нянчится с дочерью, его избранница встречается с подругами или проводит время на прогулке.

Так, в конце января, девушка надела песочную водолазку с фирменным дизайном одного из самых дорогих топовых брендов и зауженные синие джинсы. Сверху Лиана надела полушубок в тон, поддержав таким образом недавний тренд на экошубы. Примечательно, что шуба надетая на плечи девушки не была выполнена в едином цвете. Ее украшали ярко-голубые полоски. Свой образ тогда знаменитость дополнила сумкой Louis Vuitton на золотой цепочке.

Ранее ФАН писал о том, какие эмоции испытывает сын Валерии от отцовства.