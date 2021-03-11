Лютаева объяснила, почему отказалась сниматься в продолжении «Гардемаринов»

Москва, 11 марта. Актриса Татьяна Лютаева, сыгравшая Анастасию Ягужинскую в «Гардемаринах», отказалась сниматься в продолжении серии фильмов.

Съемки кинокартины «Гардемарины-1787. Мир», которая станет четвертой частью истории, стартовали в 2019 году. Поклонники саги смогут увидеть на экранах Дмитрия Харатьяна, Михаила Боярского и других артистов.

Режиссером вновь выступила Светлана Дружинина, однако вместо Лютаевой в продолжении снялась ее дочь Агния Дитковските. Четвертая часть «Гардемаринов» еще не вышла в прокат, а уже появляются сообщения о пятом фильме.

«При всем уважении, это все-таки моя история, мой творческий путь… Я приняла решение, что не буду. Не потому что боюсь, что зритель увидит, какой была Ягужинская и какой стала, а по своим принципам. Я извинилась. Агния тоже не снимается», — рассказала Лютаева в программе «Мой герой» на канале ТВЦ.

Недавно 55-летняя актриса порадовала поклонников снимком в бикини. Фотография Лютаевой, сделанная на пляже в ОАЭ, набрала несколько тысяч лайков и восхитила фанатов звезды «Гардемаринов».