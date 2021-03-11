Российский композитор Виктор Лебедев умер в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 марта. Известный российский композитор, создатель музыки к фильму «Гардемарины, вперед!» Виктор Лебедев умер в Петербурге, сообщила певица Ирина Летина в соцсети «ВКонтакте».

Обстоятельства и причины смерти музыканта не называются. Лебедев ушел из жизни на 87-м году жизни. Покойный занимал должность декана факультета музыкального искусства эстрады в СПбГУКИ, где училась Летина.

Народная артистка РСФСР, пианистка Людмила Лядова скончалась в Москве в 95 лет, сообщало РИАМО со ссылкой на экс-администратора артистки Галины Горбенко. Композитора доставили в столичную больницу, где диагностировали коронавирусную инфекцию.