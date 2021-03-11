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Художник из Китая представил визуализацию секретного танка «Объект 477»

Художник из Китая представил визуализацию секретного танка «Объект 477»

Пекин, 11 марта. Китайский дизайнер поделился своим видением того, как мог бы выглядеть советский танк «Объект 447», известный так же как «Молот», который сконструировали в 1980-х.

Художник из КНР представил собственную визуализацию концепции секретного танка, созданного специалистами Харьковского конструкторского бюро машиностроения. В серийное производство отечественная боевая машина не поступала, а дальнейшую работу над моделью завершили уже в постсоветские годы, так как схема танка не получила развития в дальнейшем. Например, созданный в наши дни Т-14 существенно отличается от «Объекта 447».

Согласно данным из открытых источников, «Молот» был оснащен гладкоствольной пушкой калибром 152 мм, состав боекомплекта — 35 снарядов. Экипаж боевой машины в составе трех человек должен был находиться ниже погона башни.

Ранее американские эксперты издания The National Interest оценили российский танк Т-90М, назвав его «монстром», сообщает телеканал «360». По мнению обозревателей из США, Т-90 гораздо быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников.

В то же время в России части Западного военного округа (ЗВО) продолжают получать новейшую бронированную технику в рамках государственной программы перевооружения. По информации Федерального агентства новостей, партия новейших танков Т-90М «Прорыв» поступила в войска ЗВО.

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