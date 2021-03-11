Каждая женщина стремится выглядеть красивой и ухоженной. Правильное питание, спорт, здоровая кожа, белоснежная улыбка, хорошая стрижка и аккуратный маникюр являются непременными составляющими жизни современной девушки. Спрос рождает предложение, и сегодня буквально в каждом доме есть салон красоты или студия ногтевого сервиса, а порой и несколько. А это значит, что профессионалы, работающие в этой сфере, как никогда востребованы и точно не останутся без куска хлеба.

Сегодня мы решили поговорить об очень популярной нынче профессии мастера маникюра. С чего начать, если вы решили стать мастером маникюра? На какую среднюю зарплату можно рассчитывать? В каком возрасте можно начинать учиться? Какие плюсы и минусы существуют в данной профессии. На эти и другие вопросы журналиста ФАН ответила владелица студии маникюра и эпиляции Анна Шевчук.

Чем занимается мастер маникюра

Казалось бы, ответ на этот вопрос более чем очевиден — делает маникюр. Однако не все так просто. Кроме обработки ногтей и покрытия их лаками в различных техниках, у мастеров маникюра имеется ряд дополнительных, но не менее важных обязанностей. Относятся они в первую очередь к соблюдению гигиены и ответственному отношению к здоровью клиентов.

Стерилизация и дезинфекция маникюрных инструментов

Рассказывает Анна Шевчук: «Сейчас мастера маникюра, помимо своей основной работы, занимаются еще и стерилизацией инструментов. Этому, как правило, обучают в школах маникюра, а также почти каждый салон старается иметь в штате своих технологов, которые рассказывают мастеру, как правильно проходят этапы стерилизации, которых на данный момент существует целых пять. Это очень важно, за этим действительно следят».

Наша собеседница объясняет, что мастера контролируют, сколько инструментов было обработано за прошедший рабочий день, и заполняют специальные журналы о стерилизации, куда заносят соответствующие данные. Такого рода отчеты делаются каждый вечер после завершения приема клиентов.

Поддержание порядка на рабочем месте

Вряд ли кому-то понравится, если на столе будет пыль, бардак или, того хуже, следы, оставшиеся от процедуры, проведенной предыдущей клиентке. Беспорядок на рабочем месте для многих свидетельствует о небрежном отношении к своему труду в целом, поэтому аккуратность — важное качество для хорошего мастера.

«В обязанности мастера маникюра входит следить за чистотой своего рабочего места. Руководители предъявляют разные пожелания к чистоте, но абсолютное большинство — за соблюдение идеального порядка. Я, например, люблю, когда все чистенько и аккуратненько, и требую этого от сотрудников. Мои мастера следят за этим сами, так как у администраторов и без того полно работы», — продолжает наш эксперт.

Встреча клиента

По словам Анны Шевчук, для профессионала в данной сфере крайне важно не только качественно исполнять свои непосредственные обязанности, но и уметь найти подход к клиенту. Разговор по душам с парикмахером или мастером маникюра — это, конечно, классика жанра, но такое совмещение процедур по уходу за собой и сеанса психотерапии постепенно выходит из моды. Большинство клиентов предпочитают во время маникюра просто расслабиться и подумать о своем или посмотреть фильм, а обсуждение своих семейных проблем оставить для кабинета психолога.

Впрочем, немало и веселых болтушек, которые с радостью поговорят о том о сем.

Хороший мастер маникюра должен чувствовать ту тонкую грань, когда нужно радушно поприветствовать и вежливо поинтересоваться, как дела, а потом молча приступить к работе или же, наоборот, поддержать беседу с постоянным клиентом.

У Анны Шевчук как у руководителя салона есть четкая позиция на сей счет: «Качественное общение очень важно. Наверное, остались еще люди, которые любят поговорить про своих детей, мужей, свекровей и домашних питомцев, но, например, в наш салон зачастую приходят женщины, занимающие высокие должности и несущие большой груз ответственности. Вот такие люди совсем не любят разговаривать. Они идут в салон, чтобы, как говорится, навести красоту и немного расслабиться в редкие моменты перерыва между делами. Так вот, они могут отстраненно слушать не в меру разговорчивого мастера и даже кивать головой в знак согласия и заинтересованности, а потом написать руководству жалобу, что мастер все время пытался разговаривать и рассказывать про свои проблемы. У нас в сети, например, очень строгий регламент, касающийся именно правил общения с клиентом. Это важно, потому что сейчас никому не интересно, кто там у тебя чем болеет или сколько двоек принес из школы ребенок».

Какие качества важны для мастера маникюра

Наш эксперт перечисляет следующие важные, на ее взгляд, качества, которыми должен обладать человек, желающий стать профессионалом в ногтевом сервисе:

Склонность к творчеству

Мастер маникюра — это в своем роде художник, только вместо холста у него ногти. Поэтому природная склонность к творчеству и любовь к прекрасному весьма пригодятся. Данная профессия поможет в полной мере реализовать себя тем, кому нравится рисовать, декорировать и выполнять любую работу, связанную с мелкой моторикой. Таким образом, любимое хобби может перерасти в нечто большее и превратиться в дело, которое приносит не только удовольствие, но и прибыль.

Усидчивость

Анна Шевчук рассказывает, что люди, которые посвящают себя этой профессии, должны быть терпеливыми, спокойными и рассудительными, поскольку им практически ежедневно придется заниматься кропотливой работой, которая не терпит суетливости и небрежности. Кроме того, аккуратность в данной сфере важна в том числе и с точки зрения соблюдения мер безопасности, поскольку человек работает с острыми инструментами.

Хороший вкус

Для мастера маникюра очень важно врожденное чувство стиля и меры, поскольку клиенты не всегда могут правильно оценить, какой цвет или дизайн им больше подходит, сомневаются в правильности своего выбора и нуждаются в совете со стороны. Например, если женщина в ближайшие выходные идет на крестины, не лучшей идеей будет красить ногти в черный или алый, зато для вечеринки в кругу друзей это то, что «доктор прописал».

«Бывает, приходит девушка и говорит, что хочет желтый цвет, а ты смотришь на ее ручки и понимаешь, что в ее случае прекрасно смотрелся бы нежный розовый. Соответственно, все-таки должно быть видение и понимание, что подходит, а что нет, и умение предложить это таким образом, чтобы человек одновременно получил и качественную услугу, и удовольствие от того, что ему предложили тот цвет, который действительно ему подходит и соответствует ситуации», — делится опытом наш эксперт.

Чувство такта

Важно, чтобы мастер не только обладал хорошим вкусом, но и умел преподнести свое видение, не обидев клиента. Даже если очевидно, что женщина не очень хорошо разбирается в современных модных тенденциях, не стоит заявлять ей об этом напрямую. И золотое правило про «желание клиента — закон» тоже никто не отменял.

Стрессоустойчивость

Одно из самых важных качеств для всех, кто работает в сфере услуг. Люди бывают разные, и нет никакой гарантии, что на вашем пути будут встречаться сплошь утонченные и тактичные леди. Да и самая приятная особа может вдруг оказаться не в духе и невольно нагрубить из-за накопившейся усталости после тяжелого дня.

«Разумеется, мастер не должен реагировать на такие ситуации или вступать в полемику, тем более делать это в агрессивной манере. Если раньше такое встречалось в некоторых салонах, то сейчас считается совершенно неприемлемым, поскольку мы работаем в сервисной системе», — говорит Анна Шевчук.

Как стать мастером маникюра

Наш эксперт рассказывает, что стать мастером маникюра в России достаточно просто. Главное — иметь желание и хоть какую-то финансовую возможность, поскольку такое обучение преимущественно является платным. Сейчас в стране очень много различных курсов, где можно пройти обучение в том числе с нуля. В большинстве своем они не требуют очень больших денежных вложений и доступны практически всем. Анна советует начать с классических курсов и уже потом идти на дополнительное обучение, чтобы совершенствовать свои навыки и осваивать новые, более сложные техники.

Итак, если вы решили, что хотите учиться на мастера маникюра, у вас есть несколько вариантов, каким образом пройти обучение.

Пойти на специализированные курсы

«Сейчас на рынке очень много курсов мастеров маникюра. Они бывают с повышением, без повышения, сразу развернутые курсы, но я считаю, что начинать нужно с простой классики, где учат азам профессии: стерилизовать инструменты, разбираться в инструментах и подбирать правильные для работы», — комментирует Анна Шевчук и добавляет, что, в частности, в Москве школ с избытком, но далеко не все они хорошие. Перед тем, как отдавать предпочтение тому или иному учреждению, необходимо почитать отзывы и, если есть такая возможность, проконсультироваться с кем-то, кто уже имеет соответствующий опыт.

«Очень много сейчас салонов, которые могут сами обучать сотрудников, например, как мы. Приходит девочка после курсов, а мы сами ее подтягиваем до нашего уровня, и она прекрасно работает», — обнадеживает эксперт.

Отучиться в колледже

В нашей системе образования есть в том числе колледжи, где несколько лет обучают по специальности «мастер маникюра». В них можно поступить уже после девятого класса, но уровень обучения в таких заведениях не всегда соответствует ожиданиям. Вот что рассказывает по этому поводу наша собеседница:

«Я могу сказать, что они (колледжи) тоже не дают такого хорошего образования, как хотелось бы. То есть можно потратить целых два года, но совершенно не факт, что выйдешь оттуда качественным специалистом. Есть школы, пусть они и стоят чуть подороже, которые за кратчайшие сроки дают качество и гарантии того, что они обучат хорошо. Дело в том, что государственной структуре важна численность студентов, но никто не говорит, что ты выйдешь готовым сотрудником. А коммерческим структурам крайне важно держать марку в условиях жесточайшей конкуренции, чтобы у них постоянно были желающие обучаться. Вот в таких местах отличным мастером можно стать буквально за полгода — было бы желание. Есть люди, имеющие колоссальный стаж, но делающие плохо из года в год, а есть девочки, которые отучились быстренько и делают потрясающе. Талант и желание должны быть прежде всего».

Выбрать заведение класса люкс

Некоторые иностранные бренды, производящие элитную продукцию для маникюрных салонов, открывают в российских городах свои представительства и школы. Обучение в них ведут профессионалы высочайшего уровня. Цена в таких заведениях соответствующая, но Анна утверждает, что это является ощутимым вкладом в себя, который вскоре окупится.

«Полученные знания можно сразу же начинать применять на практике. Более того, это просто зеленый свет для любого работодателя, потому что эти школы на слуху, их все знают. Да, не все могут себе позволить там обучаться и пользоваться их продукцией, но все стараются попасть хотя бы на короткое дополнительное обучение. И если мастер приходит трудоустраиваться и говорит, что окончил такую школу, у него всегда будет приоритет перед другими кандидатами, потому что его альма-матер хорошо зарекомендовала себя на рынке», — продолжает эксперт.

Обратиться к частнику

Частных преподавателей также немало, однако такие занятия редко дают хорошие результаты. Пожалуй, едва ли не единственный их плюс — более низкая стоимость обучения.

«В целом можно попробовать походить к частникам, но сказать, чтобы я увидела какой-то суперрезультат у девочек, которые занимались подобным образом, — такого нет. Все равно сертификат определенной школы с именем, где ответственно подходят к подбору персонала обучающего, — это большой плюс в резюме», — комментирует Анна Шевчук.

Попытаться выучиться самостоятельно

В интернете можно найти немало онлайн-курсов и обучающих видео, однако это, пожалуй, самый сомнительный вариант из предложенных, поскольку он исключает возможность практики и полноценного контроля со стороны преподавателя за тем, что вы делаете, да и усваивать информацию через видео куда сложнее. Кроме того, при такой форме обучения есть риск нарваться на мошенников и потратить деньги впустую, оставшись и без знаний, и без сертификата.

Пройти курсы повышения квалификации

Даже если вы уже ценный специалист, регулярно совершенствовать свои навыки обязательно нужно, потому что индустрия развивается с высокой скоростью и то, что было актуально три года назад, сегодня уже прошлый век. К тому же клиенты становятся все более требовательными и сами неплохо разбираются во многих нюансах. Соответственно, если мастер в каких-то вопросах не очень компетентен, где-то «плавает», то клиент это сразу увидит и больше не придет. Чем больше мастер может, тем выше его средний чек. Если он не просто делает маникюр с покрытием, а способен предложить какую-то уникальную услугу, то стоимость сеанса увеличивается, а от этого напрямую зависит зарплата мастера. Здесь чем больше мастер в себя вложит, тем больше получит в ответ. Салоны часто сами оплачивают повышение квалификации мастеров хотя бы частично, поскольку тоже заинтересованы в развитии сотрудников.

«Люди, которые не хотят никуда ходить и ничему учиться, никому не интересны, клиенты к таким не возвращаются, потому что мастер не развивается, и это заметно. Как итог — низкий доход и у мастера, и у владельца. Поэтому такие сотрудники не котируются среди работодателей», — поясняет Анна Шевчук.

В каком возрасте можно стать мастером маникюра

Здесь, как и любви, все возрасты покорны и практически нет возрастных ограничений, кроме тех, что предусмотрены Трудовым кодексом РФ, который ограничивает длительность рабочего дня для лиц моложе 18 лет. То есть девочка после девятого класса не сможет работать полный день, а вот подрабатывать несколько часов после учебы — запросто.

Однако у слишком молодых специалистов есть свои подводные камни. Юным девушкам зачастую бывает сложно справляться с психологической нагрузкой, которую неминуемо влечет за собой работа с людьми. Не все выдерживают большой поток самых разных по характеру клиентов.

«Были случаи, когда у меня работали совсем молоденькие девчонки, и им приходилось тяжеловато. Когда взрослая женщина с серьезным лицом тщательно разглядывает сделанный тобой маникюр, у юных мастеров начинают трястись руки и им хочется заплакать и убежать поскорее. Я думаю, что эту профессию можно начинать осваивать рано, но полноценным мастером реально стать где-то уже после 20 лет», — делится своим опытом Анна.

В то же время очень многие приходят к желанию попробовать себя в качестве мастера маникюра в более зрелом возрасте. В салоне нашего эксперта работают люди самых разных профессий: лингвисты, инженеры, юристы и бухгалтеры. Все они со временем разочаровались в своей работе и пришли к выводу, что хочется чего-то другого.

Сколько зарабатывает мастер маникюра?

Анна Шевчук объясняет, что средняя зарплата мастера зависит от уровня его квалификации и количества отработанного времени. Одни воспринимают ногтевой сервис как способ подзаработать в свободное время, допустим, несколько раз в неделю, другие же используют его для полноценного заработка и, соответственно, берут как можно больше рабочих смен.

Зарплата всегда сдельная и, как правило, составляет от 35% до 50% от общей стоимости маникюра в зависимости от уровня салона. В экономе процент будет выше, поскольку там мастера используют свои расходные материалы, тогда как заведения бизнес-класса сами закупают лаки и инструменты. Если студия маникюра стремится остаться в высоком ценовом сегменте, заданной планке должен соответствовать не только персонал и интерьер, но и используемые «расходники». Они должны быть высокого качества и одного бренда. В дорогом салоне недопустимо, чтобы один мастер пользовался лаком за 100 р., а второй — за 1000 р., поэтому закупку материалов руководство берет на себя.

Кроме того, во время собеседования можно обсудить некоторые дополнительные надбавки, например за выслугу лет или количество смен.

Анна Шевчук: «Средняя зарплата мастера маникюра в низкий сезон при графике 2/2 составляет около 50 т. р. Летом это будет порядка 100 т. р. Если берешь чуть побольше смен или делаешь чуть быстрее, то и 120-140 тысяч в месяц можно зарабатывать».

Доход получается весьма приличный, но некоторые мастера не останавливаются на достигнутом и открывают собственное дело. Судя по тому, что их количество растет словно грибы после дождя, сделать это не так уж и сложно. Мы решили расспросить об этом профессионала. Опытом делится Анна Шевчук:

«Чтобы открыть салон, совершенно не обязательно быть мастером маникюра и даже как-то в этом разбираться. Есть очень много достойных франшиз, где специалисты за деньги все расскажут, покажут и помогут с подбором персонала. Купившему такой бизнес остается постепенно вникать в суть дела. Через некоторое время начинаешь прекрасно во всем ориентироваться. Нередко владельцы салонов — бывшие мастера маникюра, но тут все зависит от человека. Кто-то может и десять лет быть в профессии и при этом предпочитать работать на кого-то, а кто-то изначально идет на курсы с целью через полгода начать свое дело».

Конечно, все зависит не только от желания, но и от материальных возможностей, ведь бизнес требует немалых вложений. Так, в среднем открыть маникюрную студию «под ключ» стоит порядка 6 млн р. В эту сумму входят хорошее оборудование, качественная продукция и инструменты, бюджет на зарплаты мастерам, страховку и арендную плату.

Насколько выгодно работать на дому?

Одно время маникюр на дому пользовался довольно большой популярностью. Интерес к такого рода услугам на некоторое время проснулся вновь во время пандемии, когда салоны красоты были просто-напросто закрыты, а привести в порядок ручки женщинам хотелось. Однако после снятия ограничений спрос на такие услуги снова угас.

Наш эксперт рассказывает, что, безусловно, есть определенный сегмент клиентов, которые предпочитают обслуживание на дому. Как правило, это те, кто хочет немного сэкономить и сделать все побыстрее. Однако экономия может получиться сомнительной. Опытный профессионал и дома не станет работать за копейки, и выгода получится минимальной, но в качестве «бонуса» вы получите отсутствие должной стерилизации, материалы и инструменты сомнительного качества и специфическую атмосферу с запахами борща, доносящимися с кухни.

Для самого мастера удовольствие тоже «на любителя», особенно когда в квартиру приходят незнакомые люди по объявлениям в интернете. Много заработать таким образом вряд ли получится, потому что поток клиентов будет минимальным. Тем не менее это неплохой выход для молодых мам в декрете или новичков, которые обслуживают на дому друзей и родственников, чтобы набить руку.

Плюсы и минусы профессии

Анна Шевчук искренне любит дело, которым занимается, и видит в нем много плюсов для мастеров своего салона:

Зарплату можно получать хоть каждый день, если есть такая необходимость;

Работа рядом с домом. Большинство мастеров выбирают салоны, расположенные в пешей доступности от дома, чтобы не тратить время и деньги на дорогу;

Гибкий график удобен для мам с детьми. Зарплата у мастеров сдельная, поэтому всегда можно отпроситься у руководства или поменяться сменами с коллегами;

Специалисты ногтевого сервиса всегда востребованы на рынке вакансий;

Возможность постоянно повышать свой профессионализм, а вместе с ним и уровень дохода.

Из минусов наш эксперт называет лишь повышенную нагрузку на спину и глаза. Однако справедливости ради стоит сказать, что и офисные работники, проводящие целый день за компьютером, вряд ли могут похвастаться отсутствием проблем с позвоночником и зрением. К относительным недостаткам можно отнести и сдельный характер оплаты труда. То есть просидеть день без работы и получить при этом обычную зарплату не получится. Тем не менее человек трудолюбивый и старательный вполне может зарабатывать приличные деньги.