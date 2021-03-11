Стало известно, как удалось обезвредить захватившего заложницу в Северодвинске

Архангельск, 11 марта. Офицер управления Росгвардии убедил мужчину, взявшего в заложники сотрудницу фирмы микрозаймов, разрядить обрез ружья, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

Росгвардеец задержал 54-летнего захватчика, а после передал полицейским. Девушка, оказавшаяся в плену у мужчины, не пострадала. Преступника доставили в территориальный отдел полиции.

При этом ранее местный житель не привлекал внимание правоохранителей, сообщало Федеральное агентство новостей. Однако в отношении мужчины судебные приставы открывали исполнительное производство. Правда, сумма задолженности оказалась небольшой — 4,5 тыс. рублей.