Основатель шоколадной фабрики «А. Коркунов» признан банкротом

Москва, 11 марта. Учредитель кондитерской фабрики и основной акционер казанского «Анкор Банка» Андрей Коркунов признан банкротом решением Арбитражного суда Москвы.

Открыта процедура реализации имущества кондитера. Первая процедура банкротства — реструктуризация долгов — была введена в отношении Коркунова в сентябре прошлого года. Соответствующее заявление от лица «Анкор Банка» подало Агентство по страхованию вкладов. Тогда задолженность кондитера перед банком по двум займам в размере 1,9 млн рублей была внесена в реестр требований кредиторов.

Наибольшую известность Коркунов получил благодаря кондитерской фабрике своего имени, основанной в 1997 году. Спустя десять лет она была продана производителю жевательной резинки Wrigley.

На фоне оживления российской экономики начало расти количество корпоративных конфликтов. Основные причины — восстановление деловой активности, рост банкротств средних и малых компаний.