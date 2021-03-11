Полицейский впал в кому после задержания опасного преступника в Ярославле

Ярославль, 11 марта. Наркоман во время задержания сбил на автомобиле полицейского. Как стало известно ФАН, после полученных травм страж порядка две недели находился в коме.

Следователи направили в суд уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции. Они выяснили, что в сентябре 2020 года сотрудники полиции проводили оперативно-розыскные мероприятия по выявлению лиц, участвующих в незаконном обороте наркотиков. Вскоре в поле зрения стражей порядка попал автомобиль под управлением 32-летнего местного жителя.

Полицейские приняли решение задержать подозреваемого. Однако тот не выполнил законные требования и попытался скрыться. Дорогу ему преградил сотрудник полиции, но это не остановило водителя. Он врезался в мужчину и провез его около четырехсот метров на капоте. Потом резко остановился, сбросил полицейского на асфальт и поехал дальше.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», — рассказал ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Ярославской области Евгений Сучков.

На следующие сутки подозреваемого в совершении преступления задержали. После допроса его поместили под арест в местный следственный изолятор.

«Арестованный — наркоман со стажем. Ранее не судим. Он женат, у него на иждивении находится несовершеннолетний ребенок. Он подозревался в сбыте наркотиков», — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

Если вина мужчины будет доказана в суде, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.