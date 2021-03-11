Бизнесмен Евгений Пригожин разнес работу «журналистов» Bellingcat

Санкт-Петербург, 11 марта. Редакция издания «Политонлайн» обратилась к петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину за комментарием после решения суда Амстердама по поводу публикации ФАН.

Журналисты напоминают, что РИА ФАН обязали удалить «недостоверные» публикации о группе Bellingcat. Также с российского агентства могут запросить штраф до полумиллиона евро. Редакция поинтересовалась, что Пригожин думает о решении суда.

Как отмечает пресс-служба компании «Конкорд», Федеральное агентство новостей (ФАН) дало исчерпывающий комментарий по поводу несоблюдения юридических норм, которые имели место в амстердамском суде. Пригожин поддержал позицию ФАН, а также разнес работу псевдожурналистов британского Bellingcat.

«Нет никаких сомнений, что Bellingcat опубликовал недостоверные данные. Здесь нет никаких недосказанностей. Есть одна проблема — иностранные суды охотно принимают иски, зачастую втихую, к российским компаниям, а российские суды стараются избавиться от таких исков. И эта ситуация требует законодательной корректировки. Россия — страна честных людей, которые не готовы к такого рода хитростям западной юриспруденции. Касательно Bellingcat — это ничто. В России — это не СМИ, не организация и не журналисты. Это просто вывеска, за которой работают иностранные спецслужбы, пытающиеся поливать нас дерьмом. У Bellingcat нет аудитории на территории России, за исключением ресурсов, активно продвигающих антироссийские материалы, типа «Росбалта», «Дождя», «Эха Москвы», «Новой газеты» и им подобных», — отметил бизнесмен.

Ранее стало известно, что суд Амстердама вынес судебный запрет в отношении материалов ФАН о переписке сотрудника расследовательской группы Bellingcat и обязал удалить статьи. В случае неисполнения решения изданию грозит штраф до 500 тысяч евро. Редакция ФАН не согласилась с позицией суда и намерена обжаловать вердикт после внимательного изучения документов и анализа правосубъектности Bellingcat.