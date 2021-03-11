Решетников назвал способы мониторинга цен на продукты в России

Москва, 11 марта. Министр экономического развития России Максим Решетников на совещании с главой государства Владимиром Путиным перечислил способы мониторинга цен на продукты в магазинах.

По словам главы Минэкономразвития, ведомство будет отслеживать соблюдение порядка регулирования цен, обращаясь к данным онлайн-касс, к статистике и информации от Федеральной антимонопольной службы.

Ранее Путин призвал исключить «ценовые удары» для россиян. При определении цен на продукты питания необходимо соблюдать баланс интересов, подчеркнул глава государства. Также он заявил, что у властей нет цели «прижимать» бизнес в стране нерыночными методами.