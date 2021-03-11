Эксперт в области фитнес-индустрии оценила решение РЖД создать привокзальные спортклубы

Москва, 11 марта. Российские вокзалы могут обзавестись собственными фитнес-клубами. Соответствующий стандарт находится в разработке. Эксперт оценил такое решение.

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольга Киселева в беседе с «Радио 1» рассказала о формате привокзальных фитнес-клубов. По ее мнению, перед созданием таких заведений стоит их протестировать.

«Идея хорошая, главная проблема – в ее реализации. То есть какие услуги там будут, какая стоимость, насколько все будет автоматизировано. Насколько фитнес-клубы будут востребованы в железнодорожных хабах — это вопрос тестирования», — рассказала она.

Киселева считает, что на привокзальные клубы обратят свое внимание крупные фитнес-сети. Это связано с потенциальными размерами спортклубов и позволит увеличить охват клиентов. Эксперт предполагает, что их площадь составит примерно 200300 метров.

Привокзальные фитнес-клубы не являются единственным запланированным РЖД новшеством. В компании планируют разработать единый стандарт реконструкции, подразумевающий открытие торговых центров и коворкингов.

Ранее о планах РЖД сообщил заместитель генерального директора холдинга Александр Плутник. На вокзалах Москвы планируют открыть магазины одежды, аптеки, кафе и отели.