Власти Марий Эл планируют перевыполнить план по ремонту дорог

Йошкар-Ола, 11 марта. Дополнительное финансирование на ремонт дорожной сети в Марий Эл позволит выполнить работы с опережающим графиком. Подрядчики заготовили более 60% общего объема материала.

Вопросы финансовой поддержки по ремонту дорог в Марий Эл обсудили на встрече глава региона Александр Евстифеев и руководитель минтранса республики Александр Герасименко. В конце февраля было подписано распоряжение Правительства РФ, по которому на ремонт дорог в регионе выделят дополнительные 969 млн рублей.

Евстифеев подчеркнул, что республика должна быть полностью готова к работам как со стороны кадрового обеспечения, так и со стороны техники и расходных материалов. Это позволит выполнить поставленную задачу по ремонту с опережающим графиком, добавил Герасименко. Специалисты приступят к работе, как только будет зафиксирована плюсовая температура, передает «МедиаПоток».

До этого сообщалось, что Правительство России поручило построить две опреснительные установки в Крыму, которые будут давать 20 тыс. кубометров воды в день. На данный момент уже определили площадки.