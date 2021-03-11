Санкции против «Северного потока — 2» могут сыграть злую шутку для США

Москва, 11 марта. «Северный поток —2» по оптимистичным прогнозам построят уже в 2021 году. Эксперт рассказал, что могут сделать США, чтобы воспрепятствовать проекту.

Весомой угрозой для «Северного потока — 2» могли бы быть введенные санкции против компаний, принимающих участие в проекте (Uniper, Wintershall и т. д.) или других организаций из Германии, которые будут выступать за поддержку эксплуатации трубопровода с немецкой стороны, заявил аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Кауфман в беседе с ИА REGNUM.

Эксперт обратил внимание, что Соединенные Штаты могут испортить этим отношения с Германией, а это даже более нежелательно, чем успех проекта российского трубопровода. Так американцы загнали себя в тупик, когда старые санкционные методы для США не работают, а новые влекут неприятные последствия.

США уже вводили безрезультатные ограничения против судна «Фортуна». Они не повлияли на ход строительства трубопровода. «Фортуна» до сих пор является основным судном, которое достраивает «Северный поток —2». Аналитик ИАЦ «Альпари» ранее называл вероятный срок завершения строительства "СП-2".