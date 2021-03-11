Молодая мама Кети Топурия сфотографировалась в шелковом топе и шерстяном кардигане

Москва, 11 марта. Вокалистка группы «А’Студио» Кети Топурия после рождения второго ребенка быстро пришла в форму. Певица уже носит шелковые топы и джинсы из грубого денима.

В январе 2021 года Топурия во второй раз стала мамой. Она родила миллионеру Льву Деньгову сына Адама. Спустя месяц после родов певица сменила объемные платья на укороченные топы и джинсы. На днях она опубликовала в личном микроблоге Instagram фото в новом образе.

Топурия последовала главному тренду 2021 года и решила пойти на смелое сочетание фактур в наряде. Она заправила шелковый топ кремового цвета в грубые голубые джинсы. Талию выделила тонким ремешком Gucci. Плечи певица спрятала за шерстяным кардиганом бирюзового цвета.

«Фото, полные эмоций»; «Красивейшая вы»; «Ах, хороша!» — отметились подписчики в комментариях к посту.

У певицы также есть пятилетняя дочь Оливия от первого брака с бизнесменом Львом Гейхманом. Недавно знаменитость показала трогательные кадры с дочерью и новорожденным сыном.