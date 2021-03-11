Жительница Крыма развенчала самые популярные мифы россиян о полуострове

Симферополь, 11 марта. Россиянка, прожившая всю жизнь в Крыму, рассказала о самых популярных мифах туристов касательно полуострова и дала им опровержение.

По словам девушки, многие российские туристы считают, что республика живет за счет приезжающих сюда отдыхать людей. Однако количество крымчан, которые работают в сфере туризма, по ее подсчетам, составляет всего 10–15%.

«На полуострове достаточно хорошо сформировано сельское хозяйство. Со времен возврата в Россию начали активно распахивать и засеивать обширные крымские поля. Происходит добыча полезных ископаемых, таких как нефть, газ и газоконденсат», — написала крымчанка в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

К распространенным заблуждениям жительница Крыма также отнесла якобы недовольство местных Россией и их желание вернуться под крыло Украины. Автор отметила, что большинство поддерживает присоединение к РФ, поскольку «улучшения жизни во многих сферах налицо».

Наряду с этим крымчанка затронула тему дороговизны проживания на полуострове. Так, по ее мнению, жизнь в Ялте действительно может быть недешевой, но в любое время года в городе наблюдается заполненность. Кроме того, заработные платы в Крыму автор сравнила с уровнем нецентральных российских регионов.

ФАН ранее выяснил, в какую стоимость обойдется туристу отдых на курортах полуострова в первые дни лета. Отпуск в Крыму в эти даты крайне востребован, и уже сейчас россияне активно бронируют номера в отелях.