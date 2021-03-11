Береговую оборону Украины укрепят ракетными комплексами «Нептун»

Киев, 11 марта. Украина получит образцы ракетных комплексов «Нептун» и тем самым усилит свое влияние в Азово-Черноморском регионе, заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

Первые опытные образцы ракетных комплексов Киев получит уже в марте 2021 года. Таран уверен, что наличие у Украины «Нептунов» усилит береговую оборону страны. Все составляющие части комплексов готовы к проведению боевых задач в составе ВМС Украины.

«Это действительно историческое событие, ведь благодаря совместной целенаправленной работе оборонного ведомства с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, в кратчайшие сроки защита украинского побережья обретает новые возможности», — подчеркнул Таран.

Первый контракт на производство ракетного комплекса «Нептун» Украина подписала в декабре 2020 года.

«Нептун» состоит из подвижного командного пункта, самоходной пусковой установки, транспортно-заряжающей машины, комплекта наземного оборудования и габаритно-массовых крылатых ракет.

Ранее ФАН писал, что замминистра украинского оборонного ведомства Александр Миронюк заявил, что турецкие корветы типа Ada планируется оснастить украинскими противокорабельными ракетами «Нептун». А "360" сообщал, что Украина зря рассчитывает на ракетный комплекс. Эти крылатые ракеты легко сбить, а само вооружение уже давно устарело.