Эксперт Минздрава объяснил, как снизить риск мошенничества при заказе лекарств в Сети

Москва, 11 марта. Для безопасной дистанционной продажи лекарств необходима цифровизация всего процесса — от назначения лечения врачом до приобретения продукции. Такую мысль в интервью ФАН выразил генеральный директор ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Министерства здравоохранения РФ Виталий Омельяновский.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предложило разрешить электронную торговлю рецептурными лекарствами. В их число входят наркотические и психотропные препараты для использования в медицинских целях.

«В полной мере оценить преимущества дистанционной торговли рецептурными препаратами и минимизировать риск мошенничества можно будет тогда, когда полностью заработает система электронного рецепта и назначение врача будет автоматически направляться в онлайн-аптеку. А также начнет действовать система маркировки лекарственных средств», — сказал Омельяновский.

При этом эксперт в целом положительно оценил перспективы реализации рецептурных лекарств в онлайн-формате.

«Дистанционная продажа лекарств, и мы это видим на примере безрецептурных препаратов, значительно упрощает жизнь пациентам. Для людей с тяжелыми или хроническими заболеваниями, которым зачастую бывает сложно выйти из дома из-за состояния здоровья, это особенно важно», — отметил собеседник ФАН.

Сегодня через Интернет уже можно приобрести фармацевтическую продукцию, для которой не требуется рецепт врача. Проект постановления правительства РФ, которое легализует отпуск рецептурных лекарственных средств через интернет-площадки, предлагается подготовить к июлю этого года.