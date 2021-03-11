Мишустин поручил переселить из ветхого жилья строителей Байкало-Амурской магистрали

Москва, 11 марта. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минстрою и Минфину страны подготовить документ о переселении строителей Байкало-Амурской магистрали из ветхого жилья.

Министры получили распоряжение до конца весны подсчитать число людей, которые нуждаются в переселении. Отчет о проделанной работе Мишустину необходимо предоставить до 1 июня 2021 года.

Кроме того, при формировании следующего федерального бюджета власти РФ предусмотрят дополнительные средства на реабилитацию и оздоровление детей в сложной жизненной ситуации, следует из распоряжения премьер-министра. Соответствующий документ нужно подготовить до 30 мая текущего года.

Профильные ведомства также подготовят предложения по дальнейшей реализации программы льготной ипотеки в России по распоряжению премьер-министра. На реализацию этого проекта Мишустин выделил четыре недели.