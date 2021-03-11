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Наталья Рудова похвасталась босоножками Jimmy Choo за 146 тысяч рублей

Наталья Рудова похвасталась босоножками Jimmy Choo за 146 тысяч рублей

Москва, 11 марта. Актриса Наталья Рудова похвасталась перед поклонниками дорогостоящей обувью. Знаменитость приобрела кожаные босоножки премиального бренда Jimmy Choo.

Новую пару обуви артистка показала в своих Instagram Stories. Рудова продемонстрировала, как открывает коробку с босоножками и достает их из упаковочной бумаги. Во время процесса актриса восхищенно вздыхала.

«Красота! Скажите, просто божественно!» — оценила покупку знаменитость.

Наталья Рудова показала подписчикам белые босоножки на каблуках с закрытой пяткой. Ремешок и перемычка люксовой обуви усыпаны перламутровыми бусинами разных размеров. Стоимость таких босоножек Jimmy Choo в легендарном ЦУМе составляет 146 тысяч рублей.

Когда-то Рудова не могла позволить себе подобную обувь, ведь она далеко не сразу стала знаменитой. Карьера будущей актрисы в Москве начиналась с работы в магазине спортивных товаров. Рудовой пришлось устроиться продавцом, чтобы оплачивать съемное жилье. Она отработала в сети магазинов три года и даже пошла на повышение, но в итоге сделала выбор в пользу актерской профессии.

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