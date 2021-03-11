Эксперт: Современное стрелковое оружие не отличается от образцов вековой давности

Санкт-Петербург, 11 марта. Стрелковое оружие кардинально изменится только после изобретения ядерных батареек, заявил историк оружия, автор сайта «Современное стрелковое оружие», писатель Максим Попенкер на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Были неоднократные попытки перейти на безгильзовые патроны, но они провалились. Оружие очень усложняется, заметно дорожает патрон. Американцы работают над созданием патронов с полимерными гильзами, но все упирается только в то, что патрон становится чуть легче, боец может нести больше боеприпасов, но суть все равно остается та же. Так что, пока кто-то не изобретет ядерные батарейки, способные питать лучевое или электромагнитное оружие, принципиальных изменений в таком оружии не будет», — сказал он.

Эксперт прокомментировал ожидаемую несколько лет назад революцию в создании пластиковых пистолетов, а также пистолетов, напечатанных на 3D-принтере. Максим Попенкер назвал такое оружие игрушкой.

«Печать деталей очень хорошо используется для тестирования, правда, на рынок такое оружие не попадает. Это лишь упрощает работу конструкторам. Пластмассовый ствол — больше игрушка. Серьезный заряд туда не разместишь, это в лучшем случае один выстрел. Даже пистолет Макарова создает давление в стволе около нескольких тонн на кубический метр. Пластик просто разлетится», — пояснил он.

Ранее ФАН рассказывал, почему ПЛК, или компактный пистолет Лебедева, превосходит аналогичные виды вооружения, распространенные в мире, по весу и мобильности.