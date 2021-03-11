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Ученые доказали, что лапы собак чище обуви их хозяев

Ученые доказали, что лапы собак чище обуви их хозяев

Москва, 11 марта. Лапы собак оказались намного чище обуви их владельцев, что делает нелогичным распространенный запрет на посещение общественных мест с животными из-за гигиены.

Некоторые люди вынуждены посещать публичные места со служебными собаками из-за медицинских показаний. Однако многие до сих пор запрещают четвероногим помощникам заходить в помещения из-за опасений за чистоту.

Ученые решили сравнить образцы, которые были взяты с лап 25 собак, с теми, что были сняты с подошв обуви их владельцев. Анализы также проверили на фекальные и диарейные бактерии. Исследование показало, что собачьи лапы намного чище обуви человека. Кроме того, у питомцев не нашли следов диарейных бактерий. Можно с уверенностью сказать, что собаки не вредят гигиене.

Ранее ФАН сообщал, что ротвейлер по кличке Дюша собирает миллионы просмотров в Сети. Хозяин обучил питомца выполнять домашние обязанности.

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