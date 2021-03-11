Ученые доказали, что лапы собак чище обуви их хозяев

Москва, 11 марта. Лапы собак оказались намного чище обуви их владельцев, что делает нелогичным распространенный запрет на посещение общественных мест с животными из-за гигиены.

Некоторые люди вынуждены посещать публичные места со служебными собаками из-за медицинских показаний. Однако многие до сих пор запрещают четвероногим помощникам заходить в помещения из-за опасений за чистоту.

Ученые решили сравнить образцы, которые были взяты с лап 25 собак, с теми, что были сняты с подошв обуви их владельцев. Анализы также проверили на фекальные и диарейные бактерии. Исследование показало, что собачьи лапы намного чище обуви человека. Кроме того, у питомцев не нашли следов диарейных бактерий. Можно с уверенностью сказать, что собаки не вредят гигиене.

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