«Ювентус» и «Милан» заинтересованы в трансфере игрока казанского «Рубина»

Казань, 11 марта. Грузинский полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов итальянских топ-клубов.

Боссы туринского "Ювентуса" и "Милана" заинтересованы в трансфере Хвичи Кварацхелии, сообщили журналисты Tuttomercatoweb. Согласно данным источника, скауты итальянских клубов посмотрят на игру полузащитника в матче отбора к ЧМ-2022 между Грузией и Испанией, который пройдет в марте. Более того, в услугах Кварацхелии по-прежнему заинтересована дортмундская "Боруссия".

Трансферная стоимость 20-летнего грузинского полузащитника "Рубина" оценивается в 10 миллионов евро. В этом сезоне Кварацхелия провел 18 матчей, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.