Оружейный эксперт предложил легализовать короткоствольное оружие в России

Легализация короткоствольного оружия не приведет к массовому насилию, поделился мнением историк оружия, автор сайта «Современное стрелковое оружие», писатель Максим Попенкер на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Я считаю, что нужна аккуратная легализация или замена травматического оружия на полноценное, поскольку травматическое оружие неэффективно и снижает порог применения оружия вообще. К тому же на резиновой пуле не остается баллистических следов, необходимых для экспертизы», — считает Попенкер.

Историк оружия отметил, что против легализации возражают чиновники силовых ведомств. Однако их аргументы, по его словам, не обоснованы. Эксперт сослался на опыт других стран, где при массовой продаже короткоствольного оружия количество убийств снижалось вдвое — например, Эстонии, Молдавии и Чехословакии. Также Максим Попенкер раскритиковал идею представителей лицензирующих структур РФ, предложивших комплектовать оружие трекерами.

«Какой мощности должен быть трекер, если человек вошел в здание, где даже мобильный не ловит, или если оружие лежит в багажнике автомобиля? А если у трекера сядет батарейка? Это будет очень неудобно. И потом, если человек захочет, он просто отломает трекер и оставит его дома, если решился на серьезное преступление», — заявил собеседник ФАН.

Историк оружия отметил, что проблемы действующего законодательства в части статьи о допустимой самообороне с применением оружия связаны не столько с законом, сколько с позицией судей, а также юридической неграмотностью участников процессов. В России нередки случаи, когда люди, защищающие жизнь, получали реальные сроки за превышение допустимой самообороны.

«Дело ведь даже не в статье о допустимой самообороне, а в том, как суды рассматривают эти дела, и как люди сами описывают свои деяния. Нужно понимать, что применение оружия должно быть оправдано, и нужно это правильно оформлять. Нужно изменение судебной практики и знаний граждан по части своих прав и обязанностей», — считает Попенкер.

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