РПЦ выступила против массовой кремации в качестве дешевой альтернативы погребению

Москва, 11 марта. Кремация не должна вводиться в качестве замены традиционному погребению как дешевая альтернатива, заявили в Русской православной церкви.

РПЦ выступает против того, чтобы кремация массово вводилась в качестве дешевой альтернативы традиционному погребению, рассказал в четверг председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. В своем Telegram-канале он написал, что традиционный вид похорон должен оставаться доступным для всех верующих.