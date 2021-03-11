Следственный комитет России определил приоритетные задачи в работе ведомства

Москва, 11 марта. Представители Следственного комитета РФ огласили приоритетные направления в работе ведомства. Особое место среди них занимает оперативная связь с гражданами России.

Чтобы напрямую обратиться за помощью в Следственный Комитет России, россиянин может воспользоваться целым рядом возможностей. Так, в настоящее время в СК РФ работают различные формы взаимодействия с общественностью: почтовая связь, интернет-приемная на сайте ведомства и социальные сети. Что касается последних, то граждане могут воспользоваться сообществом «Приемная Председателя СК России» в социальной сети «ВКонтакте» и аналогичные сообщества региональных следственных органов.

Если человек не хочет отправлять послание в СК почтой или не пользуется социальными сетями, то у него есть возможность осуществить задуманное с помощью более традиционных и проверенных временем способов. В Следственном комитете России функционируют телефонные линии, по которым граждане могут передать информацию о неправомерных действиях сотрудников СК РФ, сообщить о фактах коррупции и давлении на бизнес, а также обратиться по вопросам защиты прав несовершеннолетних. Кроме того, в ведомстве действуют специально выделенные телефоны для получения справочной информации по направленным в ведомство обращениям и для записи на личный прием к председателю СК России.

Опыт показал, что наиболее востребованным у россиян является именно телефонный вид связи ввиду своей доступности и возможности оперативной передачи информации. Так, только в одном 2020 году сотрудниками ведомства принято более 25 тыс. звонков, которые поступили на телефонные линии Следственного комитета РФ.

Сотрудники ведомства принимают устные обращения и заявления граждан в круглосуточном режиме. В добавлению к этому ежедневно (кроме воскресенья) абонентам предоставляется справочная информация, а каждый рабочий день фиксируются данные для организации личного приема граждан Председателем СК России. Однако и здесь периодически возникают трудности.

Несмотря на принятые меры по организации бесперебойной телефонной связи граждан со Следственным комитетом, нередко в своих письменных обращениях или комментариях в социальных сетях россияне сообщают о невозможности дозвониться на тот или иной телефон. Такая проблема действительно существует, что связано, прежде всего, с загруженностью телефонных линий и нехваткой человеческих ресурсов, необходимых для осуществления бесперебойной работы.

Руководство Следственного комитета России уже предприняло ряд мер для ликвидации подобных эпизодов. В частности, в целях исключения сбоев в работе телефонных линий, а также повышения их эффективности и доступности для граждан председателем СК России Александром Бастрыкиным даны соответствующие поручения подчиненным. Например, руководителям подразделений центрального аппарата было приказано провести работы об усовершенствовании технических возможностей используемого оборудования и увеличении штатной численности подразделения, сотрудниками которого осуществляется прием и обработка поступающих звонков. Подобные меры должны помочь россиянам в любой удобный для них момент получить квалифицированную консультацию сотрудников СК РФ или просто передать в ведомство важную информацию. Данные о работе телефонных линий Следственного комитета Российской Федерации размещены на сайте ведомства.