В студии восторженно отреагировали: Норкин насмешил зрителей новым анекдотом

Москва, 11 марта. Российский телеведущий Андрей Норкин анекдотом про блондинок насмешил зрителей телеканала НТВ.

В программе «Место встречи» обсуждалась тема импортозамещения. Ведущий Иван Трушкин предположил, что часть импортного продовольствия можно разрешить в России. По его словам, это могут быть те сферы, где российские производители полностью заместили зарубежные поставки.

«Две блондинки встречаются. Одна говорит: «Как ты здорово выглядишь, что сделала?». «Да за итальянца замуж вышла». «О, круто, я теперь тоже буду замуж всегда за итальянцев выходить», — пошутил Норкин, вызвав взрыв хохота в зале.

Таким образом телеведущий озвучил отношение большинства россиян ко всему иностранному в целом и к иностранцам в частности.

Норкин обладает отличным чувством юмора. Он очень любит рассказывать анекдоты, соответствующие тематике передачи. Так, один из выпусков он завершил историей про конькобежца из Анголы, рассмешив зрителей.