Песков рассказал о формате послания Путина к Федеральному собранию

Москва, 11 марта. Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию пройдет в очной форме. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пока не известно, какого числа состоится мероприятие, однако точно определено — глава государства лично встретится с парламентом. Об этом Песков сообщил в интервью ТАСС.

«Мы готовимся к очному формату», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков уточнил, что как только сроки станут известны — их сразу же огласят. Он добавил, что послание точно пройдет до осенних выборов в Госдуму и будет обращено к нынешнему составу нижней палаты.

Во время совещания с представителями бизнеса о мерах по повышению инвестиционной активности президент России Владимир Путин отметил, что начал подготовку к посланию.