Центр просвещения в Дамаске: как восстанавливается культурная связь России и Сирии

Россия оказывает Сирии военную, дипломатическую и гуманитарную помощь на протяжении многих лет, однако сотрудничество двух стран в области культуры практически не упоминается в СМИ.

Корреспонденты международной редакции Федерального агентства новостей узнали, как восстанавливается культурный обмен между Россией и Сирией, а также обсудили роль россиян в этом процессе с главой Россотрудничества Николаем Суховым.

В начале 2020 года в Дамаске возобновил работу Российский центр науки и культуры, прервавший свою деятельность в 2013 году из-за боев вокруг столицы.

Это не первая трагическая страница в его истории. Во время Войны Судного дня здание еще Советского центра культуры было уничтожено при налете израильской авиации на Дамаск. Тогда погибли два его сотрудника — Александра Калинычева и Мохаммад Амин. В память о них в фойе нового здания установлена мемориальная доска.

Открытие центра не сопровождалось официальной церемонией. Работа началась сразу же после прибытия персонала из России.

За 2020 год год были восстановлены многие помещения. Особых усилий потребовал ремонт концертного зала. Теперь в центре вновь проводятся различные культурно-массовые мероприятия и курсы. Основной упор делается на занятия по русскому языку.

«Необходимо вернуть сюда наше образование. В первую очередь идет речь о русском языке, конечно же. Также традиционно Российский культурный центр в Дамаске славился своими курсами музыки, танцев, шахмат, живописи. Все это мы за прошедший год возродили, все это работает, конечно, с поправкой на нынешнюю экономическую и социальную ситуацию», — сообщает Сухов.

В настоящий момент в центре ожидается прибытие специалистов из России для повышения квалификации местных школьных учителей русского языка. Большинство из них — самоучки, не имеющие профессионального образования в данной сфере. Сейчас же эта проблема решается онлайн-семинарами, проводимыми при активном сотрудничестве с российскими вузами.

Помимо культурного обмена, в планы центра входит поддержка гуманитарных миссий в отдаленных и наиболее пострадавших районах Сирии. Прежде всего, это выражается в доставке продовольствия и оказании медицинской помощи.

Кроме того, центр привлекает множество образованных людей, владеющих одновременно русским и арабским языками. Это является существенным подспорьем для предпринимателей из РФ, которые уже действуют в Сирии и нуждаются в квалифицированных кадрах. Глава центра надеется, что в будущем здесь получится реализовать множество совместных бизнес-проектов, несущих благо обеим странам.

До 2013 года центр мог единовременно принять до тысячи человек, но сейчас его возможности намного скромнее. Однако коллектив всеми силами старается содействовать стабилизации обстановки не только в Дамаске, но и во всем государстве.