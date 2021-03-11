Пенсионерка из Челябинска скончалась в троллейбусе

Челябинск, 11 марта. Пожилая женщина в час пик скончалась в общественном транспорте, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу городского управления здравоохранения.

Трагический инцидент произошел в челябинском троллейбусе в утренний час пик. По словам очевидцев, женщине стало очень плохо, на место вызвали бригаду скорой помощи. При этом троллейбус доехал до конечной остановки и ждал несколько часов.

Пенсионерка умерла еще до приезда скорой. Тело женщины направили в морг, причины ее смерти предстоит установить компитентным специалистам.

Ранее ФАН сообщал, что ледяная глыба с крыши упала на пенсионерку в Новосибирске. От полученных травм женщина скончалась на месте.