Бузова заявила, что TikTok-дом Дани Милохина перевернул индустрию

Москва, 11 марта. Певица и бывшая ведущая «Дома-2» Ольга Бузова восхитилась членами TikTok-дома, в котором главной звездой является Даня Милохин.

На своей странице в Instagram знаменитость сообщила, что на этой неделе дом Милохина отметил первую годовщину. По мнению Бузовой, TikTok-звезды заметно изменили сферу развлечений.

«Мои поздравления, ребята уже перевернули индустрию, а сейчас развиваются не только в соцсетях, но и на сцене», — рассказала певица.

Такого продюсерского проекта, связанного с постоянным выпуском новых песен, не было со времен «Фабрики звезд», считает исполнительница хита «Мало половин». Бузова отдельно оценила талант Дани Милохина и напомнила, что он вырос в детском доме.

«Все, чего он достиг — его личная заслуга и большая работа, плюс счастливые совпадения и правильные люди на пути», — написала экс-ведущая «Дома-2».

Даня Милохин недавно удивил поклонников внезапной сменой имиджа. Преображение блогера понравилось далеко не всем поклонникам, зато его новый стиль оценила певица Клава Кока.