Бузова предложила Киркорову съехаться

Москва, 11 марта. Король российской эстрады Филипп Киркоров никогда не скрывал своего теплого отношения к поп-певице Ольге Бузовой. Он всячески поддерживает ее после расставания с блогером Давой.

Исполнительница хита «Мало половин» опубликовала в личном микроблоге Instagram трогательное фото со старшим другом. На селфи-снимке Бузова и поп-король запечатлены в объятиях друг друга. На одном из фото Киркоров нежно прижимает к себе голову певицы и целует ее в висок.

Знаменитости на кадре находятся в особняке народного артиста России. На фоне виднеются белые мраморные колонны. Бузова под фотографиями поблагодарила Киркорова за дружбу и готовность встретиться в любое время суток. Она отметила уют в доме артиста и предложила ему жить вместе.

«Где-то всплакнул один Дава»; «Попахивает интригой»; «Классный. Филипп со всеми дружит. Молодец», — прокомментировали публикацию пользователи соцсети.

Недавно король эстрады устроил пышную вечеринку в честь презентации песни Sugar, к написанию которой он приложил руку. На мероприятие пришла певица Ани Лорак в компании бывшего мужа.