Возвращавшийся из тюрьмы вор изнасиловал хозяйку дома при ее слепом муже в Тотьме

Тотьма, 11 марта. Возвращающийся после отсидки в тюрьме вор изнасиловал малознакомую женщину в присутствии ее мужа-инвалида. Как стало известно ФАН, познакомила подозреваемого с жертвой подруга пострадавшей, которая пригласила мужчину к ней в гости.

В дежурную часть полиции города Тотьма Вологодской области 6 марта обратилась 50-летняя местная жительница с заявлением об изнасиловании. Она сообщила, что к ней домой, где она проживает с мужем, пришла подруга с приятелем. Они стали распивать спиртные напитки. Через некоторое время приятельница ушла. После этого гость набросился на хозяйку квартиры и изнасиловал.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Изнасилование». В ходе совместных с полицией следственно-оперативных мероприятий удалось установить личность подозреваемого и задержать его по месту жительства в другом районе», — рассказал ФАН исполняющий обязанности старшего помощника руководителя СУ СК России по Вологодской области Григорий Шумейкин.

Подозреваемого 36-летнего мужчину арестовали и поместили до суда в следственный изолятор.

«Вор возвращался после окончания тюремного срока домой, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Сидел около двух лет за кражу. В городе Тотьма он на улице познакомился с женщиной. Она привела его к подруге, которая проживает с инвалидом первой группы по зрению. Они стали выпивать».

Через некоторое время гостья решила уйти домой. Мужчина остался наедине с хозяйкой дома.

«Он набросился на пострадавшую и совершил с ней насильственный половой акт. Женщина начала кричать и звать на помощь. Это услышал муж и стащил насильника с жены, но было уже поздно», — добавил источник.

Если вина мужчины будет доказана в суде, то ему грозит до шести лет лишения свободы.