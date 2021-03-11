Польскому послу предложено покинуть Белоруссию

Минск, 11 марта. Внешнеполитическое ведомство Белоруссии предложило дипломатическому представителю Польши в стране вернуться на родину.

Уточняется, что посол должен покинуть Белоруссию в течение 48 часов с момента объявления его персоной нон грата.

Такое решение было принято из-за участия дипломата в акции, посвященной «дню проклятых солдат». Белоруссия настаивает, что таким образом посол нарушил нормы международного права.

Стоит отметить, что Польша также готовит ответ на высылку дипломата из Белоруссии. Варшава пообещала принять адекватные меры.