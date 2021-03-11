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Деятели культуры РФ обратились к властям Абхазии после задержания Ахры Авидзбы

Деятели культуры РФ обратились к властям Абхазии после задержания Ахры Авидзбы

Москва, 11 марта. Культурные, общественные и политические деятели России обратились к властям Абхазии с воззванием в защиту политического деятеля Ахры Авидзбы. Вечером, 4 марта 2021 года, командир добровольного ополчения с позывным «Абхаз» был задержан Службой государственной безопасности республики Абхазия. К задержанному за границей гражданину России не допускают адвокатов.

«Мы, неравнодушные граждане России, внимательно следящие за ситуацией на Донбассе и переживающие за нее, считаем своим гражданским долгом выступить в защиту героя Донецкой Народной Республики, политического деятеля, гражданина России Авидзбы Ахры Руслановича», — отмечается в тексте письма.

Также сообщается, что вместе с Ахрой Авидзбой были задержаны лица, входящие в его охрану — Станислав Культ, Талех Гасанов и Андрей Лактионов.

Письмо указывает на чрезмерность предпринятых мер и призвано обратить внимание абхазских властей на происходящее.

Культурные, общественные и политические деятели России, подписавшиеся под воззванием:

1.  Владимир Меньшов, актер, режиссер, сценарист, продюсер, телеведущий, педагог; заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской и премии Американской киноакадемии «Оскар».

2.  Иван Охлобыстин, актер, режиссер, сценарист, продюсер, драматург, журналист и писатель;

3.  Сергей Маховиков, актер, режиссер, автор-исполнитель, сценарист;

4.  Сергей Пускепалис, актер, режиссер, Заслуженный артист Российской Федерации;

5.  Николай Стариков, общественный и политический деятель, писатель, публицист;

6.  Михаил Делягин, экономист, аналитик, общественный и политический деятель;

7.  Семен Багдасаров, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации V созыва.

8.  Кира Сазонова, юрист-международник, политолог.

9.  Алексей Волынец, публицист, главный редактор газеты «Лимонка»

10.  Михаил Богданов, председатель Санкт-Петербургского городского родительского комитета.

11.  Владислав Шурыгин, писатель, публицист, военный эксперт.

12.  Павел Крусанов, писатель, журналист.

13.  Сергей Михеев, политолог, аналитик, общественный и политический деятель теле- и радиоведущий.

14.  Алексей Огурцов, актер, продюсер, Заслуженный артист Российской Федерации;

15.  Алексей Колобродов, писатель, критик, телеведущий, журналист;

16.  Юлия Чичерина, певица, автор песен, актриса;

17.  Илья Пономарев, общественный деятель, кандидат архитектуры;

18.  Александр Дадали, музыкант, певец, композитор, автор песен;

19.  Герман Садулаев, писатель, публицист, политический деятель;

20.  Ричард Семашков, музыкант, писатель, публицист;

21.  Армен Гаспарян, журналист, радиоведущий, писатель, публицист;

22.  Игорь Караулов, поэт, переводчик, публицист;

23.  Алексей Поддубный «Джанго», композитор, автор-исполнитель;

24.  Василий Авченко, писатель, журналист;

25.  Ольга Погодина-Кузмина, писатель, драматург, сценарист;

26.  Андрей Рубанов, писатель, сценарист;

27.  Олег Демидов, поэт, литературовед;

28.  Андрей Рудалев, публицист, литературный критик;

29.  Иван Демьян, автор-исполнитель, музыкант;

30.  Вадим Месяц, поэт, переводчик, издатель;

31.  Игорь Огурцов, актер;

32.  Олег Морянин, писатель, журналист;

33.  Александр Пелевин, писатель, поэт, журналист, редактор;

34.  Сергей Летов, музыкант, композитор, актер.

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