Деятели культуры РФ обратились к властям Абхазии после задержания Ахры Авидзбы

Москва, 11 марта. Культурные, общественные и политические деятели России обратились к властям Абхазии с воззванием в защиту политического деятеля Ахры Авидзбы. Вечером, 4 марта 2021 года, командир добровольного ополчения с позывным «Абхаз» был задержан Службой государственной безопасности республики Абхазия. К задержанному за границей гражданину России не допускают адвокатов.

«Мы, неравнодушные граждане России, внимательно следящие за ситуацией на Донбассе и переживающие за нее, считаем своим гражданским долгом выступить в защиту героя Донецкой Народной Республики, политического деятеля, гражданина России Авидзбы Ахры Руслановича», — отмечается в тексте письма.

Также сообщается, что вместе с Ахрой Авидзбой были задержаны лица, входящие в его охрану — Станислав Культ, Талех Гасанов и Андрей Лактионов.

Письмо указывает на чрезмерность предпринятых мер и призвано обратить внимание абхазских властей на происходящее.

Культурные, общественные и политические деятели России, подписавшиеся под воззванием:

1. Владимир Меньшов, актер, режиссер, сценарист, продюсер, телеведущий, педагог; заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской и премии Американской киноакадемии «Оскар».

2. Иван Охлобыстин, актер, режиссер, сценарист, продюсер, драматург, журналист и писатель;

3. Сергей Маховиков, актер, режиссер, автор-исполнитель, сценарист;

4. Сергей Пускепалис, актер, режиссер, Заслуженный артист Российской Федерации;

5. Николай Стариков, общественный и политический деятель, писатель, публицист;

6. Михаил Делягин, экономист, аналитик, общественный и политический деятель;

7. Семен Багдасаров, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации V созыва.

8. Кира Сазонова, юрист-международник, политолог.

9. Алексей Волынец, публицист, главный редактор газеты «Лимонка»

10. Михаил Богданов, председатель Санкт-Петербургского городского родительского комитета.

11. Владислав Шурыгин, писатель, публицист, военный эксперт.

12. Павел Крусанов, писатель, журналист.

13. Сергей Михеев, политолог, аналитик, общественный и политический деятель теле- и радиоведущий.

14. Алексей Огурцов, актер, продюсер, Заслуженный артист Российской Федерации;

15. Алексей Колобродов, писатель, критик, телеведущий, журналист;

16. Юлия Чичерина, певица, автор песен, актриса;

17. Илья Пономарев, общественный деятель, кандидат архитектуры;

18. Александр Дадали, музыкант, певец, композитор, автор песен;

19. Герман Садулаев, писатель, публицист, политический деятель;

20. Ричард Семашков, музыкант, писатель, публицист;

21. Армен Гаспарян, журналист, радиоведущий, писатель, публицист;

22. Игорь Караулов, поэт, переводчик, публицист;

23. Алексей Поддубный «Джанго», композитор, автор-исполнитель;

24. Василий Авченко, писатель, журналист;

25. Ольга Погодина-Кузмина, писатель, драматург, сценарист;

26. Андрей Рубанов, писатель, сценарист;

27. Олег Демидов, поэт, литературовед;

28. Андрей Рудалев, публицист, литературный критик;

29. Иван Демьян, автор-исполнитель, музыкант;

30. Вадим Месяц, поэт, переводчик, издатель;

31. Игорь Огурцов, актер;

32. Олег Морянин, писатель, журналист;

33. Александр Пелевин, писатель, поэт, журналист, редактор;

34. Сергей Летов, музыкант, композитор, актер.