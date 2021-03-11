Деятели культуры РФ обратились к властям Абхазии после задержания Ахры Авидзбы

Москва, 11 марта. Культурные, общественные и политические деятели России обратились к властям Абхазии с воззванием в защиту политического деятеля Ахры Авидзбы. Вечером, 4 марта 2021 года, командир добровольного ополчения с позывным «Абхаз» был задержан Службой государственной безопасности республики Абхазия. К задержанному за границей гражданину России не допускают адвокатов.
«Мы, неравнодушные граждане России, внимательно следящие за ситуацией на Донбассе и переживающие за нее, считаем своим гражданским долгом выступить в защиту героя Донецкой Народной Республики, политического деятеля, гражданина России Авидзбы Ахры Руслановича», — отмечается в тексте письма.
Также сообщается, что вместе с Ахрой Авидзбой были задержаны лица, входящие в его охрану — Станислав Культ, Талех Гасанов и Андрей Лактионов.
Письмо указывает на чрезмерность предпринятых мер и призвано обратить внимание абхазских властей на происходящее.
Культурные, общественные и политические деятели России, подписавшиеся под воззванием:
1. Владимир Меньшов, актер, режиссер, сценарист, продюсер, телеведущий, педагог; заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской и премии Американской киноакадемии «Оскар».
2. Иван Охлобыстин, актер, режиссер, сценарист, продюсер, драматург, журналист и писатель;
3. Сергей Маховиков, актер, режиссер, автор-исполнитель, сценарист;
4. Сергей Пускепалис, актер, режиссер, Заслуженный артист Российской Федерации;
5. Николай Стариков, общественный и политический деятель, писатель, публицист;
6. Михаил Делягин, экономист, аналитик, общественный и политический деятель;
7. Семен Багдасаров, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации V созыва.
8. Кира Сазонова, юрист-международник, политолог.
9. Алексей Волынец, публицист, главный редактор газеты «Лимонка»
10. Михаил Богданов, председатель Санкт-Петербургского городского родительского комитета.
11. Владислав Шурыгин, писатель, публицист, военный эксперт.
12. Павел Крусанов, писатель, журналист.
13. Сергей Михеев, политолог, аналитик, общественный и политический деятель теле- и радиоведущий.
14. Алексей Огурцов, актер, продюсер, Заслуженный артист Российской Федерации;
15. Алексей Колобродов, писатель, критик, телеведущий, журналист;
16. Юлия Чичерина, певица, автор песен, актриса;
17. Илья Пономарев, общественный деятель, кандидат архитектуры;
18. Александр Дадали, музыкант, певец, композитор, автор песен;
19. Герман Садулаев, писатель, публицист, политический деятель;
20. Ричард Семашков, музыкант, писатель, публицист;
21. Армен Гаспарян, журналист, радиоведущий, писатель, публицист;
22. Игорь Караулов, поэт, переводчик, публицист;
23. Алексей Поддубный «Джанго», композитор, автор-исполнитель;
24. Василий Авченко, писатель, журналист;
25. Ольга Погодина-Кузмина, писатель, драматург, сценарист;
26. Андрей Рубанов, писатель, сценарист;
27. Олег Демидов, поэт, литературовед;
28. Андрей Рудалев, публицист, литературный критик;
29. Иван Демьян, автор-исполнитель, музыкант;
30. Вадим Месяц, поэт, переводчик, издатель;
31. Игорь Огурцов, актер;
32. Олег Морянин, писатель, журналист;
33. Александр Пелевин, писатель, поэт, журналист, редактор;
34. Сергей Летов, музыкант, композитор, актер.