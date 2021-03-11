Суд зарегистрировал иск о взыскании 2 млн рублей с экс-супруги футболиста Аршавина

Санкт-Петербург, 11 марта. Приморский суд зарегистрировал исковое заявление мамы футболиста Аршавина к экс-невестке. Женщина пытается взыскать с Алисы Аршавиной сумму неосновательного обогащения.

Истец Татьяна Аршавина указала, что бывшая жена ее сына проживает в ее квартире без разрешения и других оснований. Она подчеркнула, что даже после судебного решения о выселении девушка не покидает жилище. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Ответчик проживает безвозмездно, лишая истца возможности продать квартиру либо получать доход от ее использования. Урегулировать конфликт во внесудебном порядке у участников спора не вышло», — говорится на сайте суда.

Татьяна Аршавина требует взыскать с Алисы Аршавиной сумму неосновательного обогащения, которую девушка получила за год, в размере 1 млн 920 тыс. рублей и проценты, а также госпошлину. В результате исковое заявление оставили без рассмотрения из-за нарушения требований ГПК РФ.