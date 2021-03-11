Оружейный эксперт объяснил, почему снайперы не решат исхода войны в Донбассе

Санкт-Петербург, 11 марта. Снайперская война в Донбассе не повлияет на ход противостояния, рассказал историк оружия, автор сайта «Современное стрелковое оружие», писатель Максим Попенкер на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Во время боевых действий оружие по важности стоит на втором или даже третьем месте. Главными являются тактика, организация и обучение людей. Если ваши люди недостаточно хорошо обучены, результаты будут плачевны. Американское стрелковое оружие в Донбассе ситуацию принципиально не изменит, разве что на каком-то индивидуальном уровне», — заявил он.

Попенкер рассказал, что российское стрелковое оружие хорошо продается в основном в страны третьего мира, поскольку оружейный рынок очень политизирован. По его словам, зачастую закупается не то оружие, которое подходит под необходимые требования, а то, которое позволяют купить производители. Российское стрелковое оружие продается хорошо: в Европе активно покупают автомат Калашникова, охотно покупаются гладкоствольные карабины «Сайга», нарезные карабины «Вепрь» и другие.

«В среднем и верхнем ценовом сегменте конкурентов у «Сайги» нет, поскольку импортные аналоги в полтора раза дороже. Среди гладкоствольных ружей конкуренцию российским составляют турецкие. Однако это оружие уступает российскому прочностью и конструктивом, турецкие ружья быстро приходят в негодность», — отметил эксперт.

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