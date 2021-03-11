Конфликт с продавщицей в винно-водочном магазине стоил омичу жизни

Омск, 10 марта. Омские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины. Как стало известно ФАН, потерпевшего до смерти избили из-за конфликта с продавщицей винно-водочного магазина.

Около двух часов ночи 9 марта в дежурную часть полиции города Омска позвонил местный житель и сообщил, что двое мужчин жестоко избивают третьего. На место происшествия выдвинулся автопатруль стражей порядка. Они приехали к одному из домов по улице СибНИИСХоз, где обнаружили двух пьяных омичей 20 и 33 лет, стоящих рядом с машиной, и лежащего на земле мужчину, который не подавал признаков жизни. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть пострадавшего от черепно-мозговой травмы и других телесных повреждений.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова.

Следователи выяснили, что конфликт между мужчинами начался в магазине, где они покупали спиртные напитки. Погибший покупатель стал ругаться с женщиной, которая стояла на кассе. Злоумышленники решили заступиться за даму и стали ругаться с наглым, по их мнению, покупателем. После того как конфликт вроде бы был исчерпан, заступники вышли из торговой точки, сели в автомобиль и продолжили выпивать. Тут к ним подошел их оппонент и решил еще раз выяснить отношения. Друзья вышли из транспортного средства и избили 30-летнего мужчину до смерти.

«Лупили они его телескопической дубинкой, ногами и руками. Они были в таком алкогольном опьянении, что смутно помнят происходящее. Младший из задержанных сожительствует с женщиной и имеет на иждивении двух малолетних детей. Он ранее судим за нанесение побоев и кражу. Старший ранее не был за решеткой, но около трех лет лечился в реабилитационном центре. Он не женат и не трудоустроен», — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

Подозреваемые признали свою вину и раскаялись в совершении преступления. Если их вина будет доказана в суде, то мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.