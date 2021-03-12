Украинский политик Олейник обвинил киевские власти в незнании конституции

Власти Украины выяснят обстоятельства ратификации соглашения о базировании Черноморского флота России на территории Крыма, которое было заключено с РФ в 2010 году. В свою очередь бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в интервью ФАН напомнил, что есть статья 80 Конституции Украины, по которой депутаты не несут юридической ответственности за свое голосование.

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил службе безопасности проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений в 2010 году. Речь идет о 236 депутатах. Глава СНБО Алексей Данилов отметил, что при необходимости против голосовавших могут быть открыты дела по статье «Государственная измена».

«Тут очень много интересных персонажей, которые на сегодняшний день продолжают находиться в украинской политике. Более того, некоторые из них предлагают себя на должность, как, например, господин Литвин, ректора государственного университета имени Тараса Шевченко. Мне было бы стыдно смотреть в глаза студентам, чтобы идти ректором и при этом голосовать за те позорные решения, которые привели к тому, что у нас сегодня потеряны Крым и территории Донецкой и Луганской областей», — подчеркнул он.

Заметим, что Харьковские соглашения были подписаны 21 апреля 2010 года. Они предусматривали продление срока пребывания Черноморского флота России на территории Крыма на 25 лет. После воссоединения полуострова с РФ документ утратил свою силу.

Нужно читать конституцию

Федеральное агентство новостей связалось с бывшим народным депутатом Верховной рады Украины Владимиром Олейником, который принимал участие в голосовании за ратификацию Харьковских соглашений в 2010 году. Украинский политик обвинил власть президента Владимира Зеленского в незнании конституции собственной страны.

«У меня такое впечатление, что после вакцинации у киевских политиков появился побочный эффект — бешенство. Я объясняю, что в Конституции Украины есть 80 статья, в которой сказано, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах. Точка. Нардепы имеют право голосовать, как они хотят. Если закон не соответствует конституции, то на него ответственное за подписание лицо имеет право наложить вето. Это не оправдание. Это ликбез для одичавших людей, которые не читают даже собственную конституцию», — сказал собеседник ФАН.

Владимир Олейник также рассказал, почему киевские власти решили сегодня поднять соглашение, датированное 2010 годом. По его словам, это пиар-акция для отвлечения народа Украины от реальных проблем в стране.

«Чего нынешние киевские власти хотят добиться этим решением СНБО? Это обычная пиар-акция. Семь лет они не могут ответить на следующие вопросы: кто расстрелял людей на Майдане, кто сжег одесситов в Доме профсоюзов 2 мая, кто начал войну, кто отправил танки в Донбасс, кто дал команду о нанесении авиаудара по Луганску? Украинцы знают ответы на эти вопросы. Но киевские власти думают, что на этот дешевый трюк народ клюнет. Уже 11 лет прошло с момента подписания Харьковских соглашений, а они вдруг сейчас об этом вспомнили», — резюмировал Владимир Олейник.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили жестко высказался об инвестиционном климате на Украине. По его мнению, страна сегодня превратилась в «государство-кидалово».