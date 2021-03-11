Путин заявил о восстановлении российской экономики. События дня. ФАН-ТВ

В Махачкале нейтрализовали боевика, который планировал теракт. По информации Национального антитеррористического комитета, у экстремиста нашли автомат, боеприпасы и пояс смертника. В четверг в Советском районе дагестанской столицы впервые с начала 2010-х ввели режим контртеррористической операции: спецслужбы получили информацию о том, что сторонник международной преступной организации готовит нападение. Боевика нашли в частном доме и предложили сдаться, в ответ тот открыл огонь. Во время ликвидации преступника никто из силовиков не пострадал. По информации источника Федерального агентства новостей, бандит ранее был судим. Его привлекали к уголовной ответственности за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, организацию преступного сообщества и незаконное хранение оружия. Накануне директор ФСБ и председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников сообщил, что в прошлом году в России ликвидировали 71 ячейку террористов.

Путин заявил о восстановлении российской экономики

2020-й стал худшим для глобальной экономики после Второй мировой войны. Таким заявлением президент России Владимир Путин открыл совещание о мерах по повышению инвестиционной активности. Виновница депрессии очевидна — пандемия коронавируса. ВВП планеты за этот год уменьшился на 3,5%. Однако, по словам главы государства, своевременные шаги позволили нашей стране преодолеть спад в экономике и выйти на ее восстановление.

«С учетом восстановления глобальных рынков и положительных тенденций в российской экономике можно прогнозировать, что отечественные компании, прежде всего в экспортно-ориентированных секторах, завершат наступающий год с хорошим финансовым результатом», — спрогнозировал Путин.

Российский президент обозначил и формулу успеха для бизнеса в непростые ковидные времена. Удачно преодолевают спады в экономике не те, кто гонится за быстрой прибылью, а компании, ориентированные на долгосрочную стратегию.