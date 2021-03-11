Никарагуа купит системы кибербезопасности и медицинские технологии у Ирана

11 марта, Манагуа. Власти Никарагуа и Ирана заключили соглашение о сотрудничестве в области исследований, технологий и инноваций. Иранская сторона представила правительству Даниэля Ортеги свои разработки в области медицины и кибербезопасности, сообщает Barricada.

Соглашение было подписано между никарагуанским Советом по науке и технике (Conicyt) и технопарком Pardis Исламской Республики. Оно направлено на укрепление экономического сотрудничества между двумя странами и создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, а также на поощрение граждан к инвестированию в экономику союзной страны.

#Nicaragua | Hoy miércoles 10 de marzo, se firmó “Memorándum de Entendimiento para la Colaboración en Investigación, Tecnología e Innovación entre el Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (CONICYT) de la República de Nicaragua



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Президент технопарка Pardis Махди Сафариния предоставил достижения Ирана в области медицинских технологий, а также в области кибербезопасности. Посол Ирана в Манагуа Маджид Салехи подчеркнул важность этого меморандума «для сотрудничества и обмена опытом между нашими странами в области науки, техники и инноваций».

Исполнительный секретарь Conicyt Мария Юнисес Роблето заявила, что подписание меморандума «углубляет братские связи между двумя странами». Она отметила, что правительство Никарагуа стремится развивать экономику страны посредством создания партнерских отношений с дружественными странами.

Никарагуа наряду с Венесуэлой является одним из главных союзников Ирана в Латинской Америке. Президент страны Даниэль Ортега неоднократно критиковал американские санкции против Исламской республики, поддерживал иранскую ядерную программу и призывал к разоружению Израиля.

В сентябре 2019 года Национальное Собрание Никарагуа одобрило соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций между правительствами Никарагуа и Исламской Республики Иран. Согласно тексту меморандума, правительства двух стран гарантируют предоставление национального режима инвесторам.

Таким образом, иранский инвестор пользуется тем же режимом, который никарагуанская сторона предоставляет своим гражданам в отношении правовой защиты, за исключением свободных торговых зон, таможенных союзов и общих рынков.

Две страны также развивают научное и академическое сотрудничество. В августе прошлого года Тегеранский университет и Национальный автономный университет Манагуа подписали соглашение об обмене знаниями и студентами.

Технопарк Pardis находится в 20 километрах от столицы Ирана. Власти Исламской Республики позиционируют его как «технологический рай», который состоит из фаз «рая инноваций», «рая здравоохранения» и «рая предпринимателей». По замыслу, его площадь должна достигнуть 1000 гектаров.

В технопарке базируются многочисленные компании, выпускающие медицинское и научное оборудование — компания Aira Teb Firouz производит аппараты для гемодиализа, Pars Nahand Engineering — системы ультразвуковой очистки, Kavandish System — электрохирургические аппараты, которые поставляются в Ирак, Индонезию, Индию, Турцию, Сирию и Белоруссию. Среди производимых высокотехнологичных товаров представлены также наноприсадки для топлива, хирургические протезы Imen Ijaz, биодобавки и витамины. Никарагуа ранее выражало интерес к приобретению иранских разработок.