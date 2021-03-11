Десять кабинетов гериатрической помощи открылись в Тульском регионе

Тула, 11 марта. Десять кабинетов гериатрической помощи работает на сегодняшний день в Тульском регионе. Также на базе пяти больниц области оборудовано более ста коек для пожилых людей. Почти 30 врачей-гериатров уже подготовлено. В дальнейшем таких специалистов будет больше, их учеба в настоящий момент продолжается.

«Люди пожилого возраста, у которых есть проблемы со здоровьем, сначала должны обратиться к участковому терапевту. В этом случае, помимо обычного сбора анализа и осмотра, врач обязан пожилым пациентам провести тест под названием «Возраст не помеха». В нем семь вопросов. Если пациент дает положительный ответ на три и более вопросов, его направляет к врачу-гериатру. Здесь пожилого человека ждет более глубокое обследование и тестирование. В его ходе специалист узкого профиля уточняет так называемые старческие синдромы. Например, «синдром старческой астении» (то есть снижение памяти, аппетита, синдром падений и переломов и другие). Затем врач назначает необходимые обследования, лечение и консультации других узких специалистов. Все это необходимо для замедления процессов старения, продления периода активного долголетия», — рассказала ФАН заместитель начальника по лечебной части Тульского областного госпиталя ветеранов войн и труда Наталья Мартынова.

В тех случаях, когда в амбулаторных условиях в силу рада причин, не удается достичь нужного результата, лечение пациентов преклонного возраста продолжается в стационаре.

Ранее ФАН рассказывал о том, что восемь медиков Тульского региона получили премию «Врач с большой буквы».