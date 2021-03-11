Россияне резко ответили на слова украинского министра о «главной ошибке» Москвы в Донбассе

Москва, 11 марта. Российские пользователи социальных сетей отреагировали на слова украинского министра, который назвал «главную ошибку» Москвы по вопросу Донбасса.

Вице-премьер Незалежной Алексей Резников ранее заявил, что «главная ошибка» России заключается в том, что она так и не научилась понимать Украину. По его мнению, эскалация в Донбассе ведет к ужесточению санкций против РФ со стороны Европы, США и Канады, что в свою очередь подрывает российский «санкционный иммунитет».

Украинский министр также отметил, что не верит в реальную угрозу в адрес Киева от Москвы, так как обострение отношений России крайне невыгодно.

«Россияне – не дураки и прагматики, хотя довольно часто ошибаются. Главная их ошибка – они так и не научились понимать Украину», — сказал он в интервью «Обозревателю».

Некоторые пользователи соцсетей с иронией прокомментировали заявление Резникова.

«Да мы так и не научились понимать, зачем носить кастрюлю на голове», — написал один из комментаторов.

Пользователь под ником Барон Мюнхгаузен в свою очередь назвал большой удачей то, что Россия до сих пор не научилась понимать Украину.

«Не дай бог россиянам понять и принять современную Украину. Устроить майдан, убивать своих сограждан, продать страну на Запад, а предателей поставить на пьедестал», — поделился он мнением.

«Вот, кто точно понял Украину», — ответил Мюнхгаузену еще один комментатор, прикрепив фотографию бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Ранее бывший член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич поделился мнением, дойдет ли Россия до Киева, если украинский президент Владимир Зеленский «сойдет с ума».