Воспитателя детского сада обманул «возлюбленный» из США

Санкт-Петербург, 11 марта. Воспитательница детсада из Петербурга стала жертвой мошенника, который сначала втерся к ней в доверие, а затем вытянул у влюбленной женщины крупную сумму денег.

С преступником 44-летняя Ирина Д. познакомилась в Instagram. Мужчина представился Дженогом Ханом и заявил, что хочет подарить ей на день рождения 75 тыс. долларов, рассказал источник ФАН.

Однако, чтобы получить подарок, Ирине пришлось оплатить курьерские услуги в размере 300 долларов. От транспортной компании воспитательница получила сообщение, что против нее выдвинуто обвинение из-за содержимого посылки и для снятия с нее всех обвинений у нее запросили еще 10% от суммы, найденной в посылке. После этого женщина обратилась в полицию.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, а также лиц, которые могут быть причастны к этому.